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  • Обухов – о допинге: «По-любому это шло от руководства «Торпедо». Могли бы расследовать в 2013-м, но РУСАДА скрыла мои результаты»

Обухов – о допинге: «По-любому это шло от руководства «Торпедо». Могли бы расследовать в 2013-м, но РУСАДА скрыла мои результаты»

25 января 2022, 11:19
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о дисквалификации из-за допинга.

«Не сказал бы, что история с допингом подорвала доверие к спортивной медицине. Меня напрягает, почему результат скрыли в 2013 году. Почему лаборатория и РУСАДА не передали результаты дальше? Лучше бы тогда я отбыл дисквалификацию (все еще косвенную, подчеркну).

Тогда все могло пойти иначе – «Спартак» мог бы встать на мою сторону, например, и было бы проще разобраться в ситуации, найти доказательства вины медицинского штаба «Торпедо». А тут остается неделя до истечения срока давности, и мне прилетает. Кому это надо, зачем? Я без понятия.

Грустно, что крайними оказались мы с Князевым – ни доктор, ни Тукманов (экс-президент «Торпедо» – прим. «Бомбардира»), никто больше. Даже Бородюк тогда сказал, что мои слова – безобразие. Хотя ни слова я про «Торпедо» не говорил – только про конкретных людей. Они остались безнаказанными.

И «Торпедо» можно было бы весь дернуть, проверить. Нашли бы у всех – и понятно, кто виноват. Кому и что докажешь сейчас? Все в «Торпедо поменялось, от владельцев до бухгалтеров. А в том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь.

Мы бы могли в 2013-м это всколыхнуть, расследовать. Не думаю, что доктор там такой инициативный, решил кольнуть всей команде. По-любому это шло от руководства. Закупку медикаментов же должны проводить официально, на них кто-то должен дать добро, это с чьих-то указаний – возможно, Тукманова, возможно кого-то еще.

Условно – «делай что хочешь, лишь бы команда не вылетела, а бабки я тебе дам». Мы как раз за выживание боролись. Опять же, видимо, были интересы, чтобы сохранить «Торпедо» в ФНЛ. Потому что, когда на следующий сезон они поднялись, тут же спустились обратно и закрылись.

Не думаю, что мой случай повторится еще у какого-то футболиста. Сейчас все по-другому. Нынешнее руководство РФС подобного не допустят. Российский футбол с каждым годом становится чище. С приходом Дюкова стало много прозрачности. Даже если найдется безумный доктор или странный президент, о своих схемах они серьезно пожалеют», – заявил Обухов.

  • В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
  • В его организме обнаружили метандиенон.
  • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
  • Дисквалификация закончилась 2 декабря 2021 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо Обухов Владимир
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