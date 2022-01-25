Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Обухов – о допинге: «По-любому это шло от руководства «Торпедо». Могли бы расследовать в 2013-м, но РУСАДА скрыла мои результаты»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о дисквалификации из-за допинга.

    «Не сказал бы, что история с допингом подорвала доверие к спортивной медицине. Меня напрягает, почему результат скрыли в 2013 году. Почему лаборатория и РУСАДА не передали результаты дальше? Лучше бы тогда я отбыл дисквалификацию (все еще косвенную, подчеркну).

    Тогда все могло пойти иначе – «Спартак» мог бы встать на мою сторону, например, и было бы проще разобраться в ситуации, найти доказательства вины медицинского штаба «Торпедо». А тут остается неделя до истечения срока давности, и мне прилетает. Кому это надо, зачем? Я без понятия.

    Грустно, что крайними оказались мы с Князевым – ни доктор, ни Тукманов (экс-президент «Торпедо» – прим. «Бомбардира»), никто больше. Даже Бородюк тогда сказал, что мои слова – безобразие. Хотя ни слова я про «Торпедо» не говорил – только про конкретных людей. Они остались безнаказанными.

    И «Торпедо» можно было бы весь дернуть, проверить. Нашли бы у всех – и понятно, кто виноват. Кому и что докажешь сейчас? Все в «Торпедо поменялось, от владельцев до бухгалтеров. А в том, что по бухгалтерии допинг проводился по каким-то серым схемам, я не сомневаюсь.

    Мы бы могли в 2013-м это всколыхнуть, расследовать. Не думаю, что доктор там такой инициативный, решил кольнуть всей команде. По-любому это шло от руководства. Закупку медикаментов же должны проводить официально, на них кто-то должен дать добро, это с чьих-то указаний – возможно, Тукманова, возможно кого-то еще.

    Условно – «делай что хочешь, лишь бы команда не вылетела, а бабки я тебе дам». Мы как раз за выживание боролись. Опять же, видимо, были интересы, чтобы сохранить «Торпедо» в ФНЛ. Потому что, когда на следующий сезон они поднялись, тут же спустились обратно и закрылись.

    Не думаю, что мой случай повторится еще у какого-то футболиста. Сейчас все по-другому. Нынешнее руководство РФС подобного не допустят. Российский футбол с каждым годом становится чище. С приходом Дюкова стало много прозрачности. Даже если найдется безумный доктор или странный президент, о своих схемах они серьезно пожалеют», – заявил Обухов.

    • В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
    • В его организме обнаружили метандиенон.
    • Обухов сотрудничал со следствием и признал свою вину.
    • Дисквалификация закончилась 2 декабря 2021 года.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13227

      Cleaner 24 минуты назад

      Обухов весь белый и пушистый. Ничего не знал и ни о чем не догадывался. Строит тут из себя жертву...(

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru