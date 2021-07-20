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    Бородюк: «Слова Обухова в адрес «Торпедо» – полное безобразие»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на заявление форварда «Ростова» Владимира Обухова.

    Футболист заявил, что допинг в его организме обнаружили в тот период, когда в московском клубе перед матчами игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток.

    «Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», – сказал Бородюк.

    • ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
    • Он сотрудничал со следствием и признал свою вину.
    • Отстранение нападающего от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2021 16:00
    Комментарии12
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      он, мне кажется, говорит правду! а приближенные, конечно, будут звиздеть....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9052

      Вомбат 8 часов назад

      Бородюк сказал "безобразие", а не ложь. Значит Обухов сказал правду. Грустно это.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 9 часов назад

      Обухова надо на детектор лжи, тогда будет ясно, кто говорит правду, а
      кто врет. Да, еще и корреспондента, и Бородюка проверить, а то они врут и не краснеют.

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero > vladimir-7 8 часов назад

      Детектор это та еще шляпа, результат нужный можно подогнать...

      1
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      Рейтинг: +11129

      Hektor 84 > vladimir-7 2 часа назад

      Детектор куйня и ничего не дает

      0
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      Рейтинг: +553

      inzek > vladimir-7 1 час назад

      ну прям готовая тема для малахова! еще днк у половины России взять в доказательство!

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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      От Тарпеды всего можно ждать!

      0
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      Рейтинг: +19244

      vladimir-7 > paracetamol 9 часов назад

      Это почему?

      0
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      Рейтинг: +49346

      portero 10 часов назад

      Эээ, интересно выдал, я с ним не работал , но знаю что этого не было... писец , депутат и чиновник готовый, звиздит что угодно хозяину....

      2
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      Рейтинг: +8218

      житель СПб 11 часов назад

      Чего нельзя допускать?! Сообщать о преступлениях? Бородюк, да ты совсем умом тронулся, что ли? На экране вроде бы нормальным человеком выглядит - а слова сверхпреступные и безнравственные. Значит, есть что скрывать? И что, Бородюк тоже преступник? А где реакция правоохранительных органов?!

      2
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      Рейтинг: +821

      R_a_i_n 11 часов назад

      Да ладно, все и так знают что допингом кормят.

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      Рейтинг: +3247

      Алехсбургер. 11 часов назад

      )))
      да он конченый в ЗиЛ приехал,лепила местный хотел его тупо откачать...)

      ----------
      Что за бред от всех.

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