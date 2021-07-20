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  • Бородюк: «Слова Обухова в адрес «Торпедо» – полное безобразие»

Бородюк: «Слова Обухова в адрес «Торпедо» – полное безобразие»

20 июля 2021, 16:00
12

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на заявление форварда «Ростова» Владимира Обухова.

Футболист заявил, что допинг в его организме обнаружили в тот период, когда в московском клубе перед матчами игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток.

«Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», – сказал Бородюк.

  • ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
  • Он сотрудничал со следствием и признал свою вину.
  • Отстранение нападающего от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Обухов Владимир Бородюк Александр
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1626786573
))) да он конченый в ЗиЛ приехал,лепила местный хотел его тупо откачать...) ---------- Что за бред от всех.
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R_a_i_n
1626787347
Да ладно, все и так знают что допингом кормят.
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житель СПб
1626788771
Чего нельзя допускать?! Сообщать о преступлениях? Бородюк, да ты совсем умом тронулся, что ли? На экране вроде бы нормальным человеком выглядит - а слова сверхпреступные и безнравственные. Значит, есть что скрывать? И что, Бородюк тоже преступник? А где реакция правоохранительных органов?!
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portero
1626790811
Эээ, интересно выдал, я с ним не работал , но знаю что этого не было... писец , депутат и чиновник готовый, звиздит что угодно хозяину....
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paracetamol
1626794296
От Тарпеды всего можно ждать!
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vladimir-7
1626796237
Обухова надо на детектор лжи, тогда будет ясно, кто говорит правду, а кто врет. Да, еще и корреспондента, и Бородюка проверить, а то они врут и не краснеют.
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Вомбат
1626799867
Бородюк сказал "безобразие", а не ложь. Значит Обухов сказал правду. Грустно это.
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inzek
1626823321
он, мне кажется, говорит правду! а приближенные, конечно, будут звиздеть....
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