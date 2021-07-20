Бородюк: «Слова Обухова в адрес «Торпедо» – полное безобразие»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на заявление форварда «Ростова» Владимира Обухова.
Футболист заявил, что допинг в его организме обнаружили в тот период, когда в московском клубе перед матчами игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток.
«Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес «Торпедо», является полным безобразием. Такого нельзя допускать», – сказал Бородюк.
- ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушения антидопингового законодательства.
- Он сотрудничал со следствием и признал свою вину.
- Отстранение нападающего от футбола продлится до 2 декабря 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»