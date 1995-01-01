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    «Ростов»: «Юридического подтверждения дисквалификации Обухова у нас нет»

    Глава пресс-службы «Ростова» Денис Штанько не подтвердил информацию о расторжении контракта с форвардом Владимиром Обуховым.

    Ранее сообщалось, что клуб решил прекратить сотрудничество с 29-летним футболистом после его полугодичной дисквалификации за допинг.

    «Футбольный клуб «Ростов» не получал никаких документов от ФИФА или РФС касательно дисквалификации нашего футболиста Обухова.

    Если мы такие документы получим, то будем их изучать. Более того, юридического подтверждения дисквалификации у нас нет», – сказал Штанько.

    • По информации «Чемпионата», в 2013 году в организме футболиста обнаружили метандиенон.
    • В ФИФА считают, что Московская лаборатория помогла форварду скрыть реальные результаты анализов.
    • Обухов – воспитанник «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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