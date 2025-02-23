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  • Обухов – о трансферах «Спартака»: «Клуб идет в правильном направлении»

Обухов – о трансферах «Спартака»: «Клуб идет в правильном направлении»

Экс-форвард «Спартака» Владимир Обухов оценил зимнее трансферное окно команды.

– Как оцените закупки «Спартака»? Заявка на чемпионство?

– Клуб провел хорошую, агрессивную трансферную политику. Понятно, что «Спартак» каждый год хочет бороться за чемпионство, но для пришедших иностранцев еще нужно время для адаптации, посмотрим, как они вольются.

– Команда нуждалась в усилении?

– Любая команда всегда нуждается в точечном усилении. Думаю, «Спартак» идет в правильном направлении. С последнего чемпионства прошло восемь лет – пора побеждать.

Но многое будет зависеть от «Зенита» и «Краснодара», как они будут играть. Чемпионат будет интересным, «Динамо» еще может подтянуться, а «Локомотиву» не хватит запаса прочности, слишком молодой состав. Весна будет гиперответственной, не знаю, как справятся молодые игроки с давлением прессы и болельщиков.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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oyabun
1740296845
С точки зрения борьбы за Чемпионство всё в клубе делается правильно. Но если говорить о "правильности" направления, то оно будет тогда, когда в команду будут грамотно встроены такие ребята как Зорин, Коледин, Быковский и др. И именно они будут давать результат. Легионеры это временщики, годик поиграю и уйдут. А хотелось бы чтобы основой клуба были наши воспитанники. Звучит может утопично, но вот так хочется.
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ivany4
1740297528
Самое главное из сказанного - ответственность и не хватануть звезду. Времени для раскачки нет, новички мастеровитые, единственное, у тренера может начаться период Абаскаля. При обилии хороших игроков, затянувшийся период из хорошего создавать лучшее.
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