Обухов – о трансферах «Спартака»: «Клуб идет в правильном направлении»

Экс-форвард «Спартака» Владимир Обухов оценил зимнее трансферное окно команды.

– Как оцените закупки «Спартака»? Заявка на чемпионство?

– Клуб провел хорошую, агрессивную трансферную политику. Понятно, что «Спартак» каждый год хочет бороться за чемпионство, но для пришедших иностранцев еще нужно время для адаптации, посмотрим, как они вольются.

– Команда нуждалась в усилении?

– Любая команда всегда нуждается в точечном усилении. Думаю, «Спартак» идет в правильном направлении. С последнего чемпионства прошло восемь лет – пора побеждать.

Но многое будет зависеть от «Зенита» и «Краснодара», как они будут играть. Чемпионат будет интересным, «Динамо» еще может подтянуться, а «Локомотиву» не хватит запаса прочности, слишком молодой состав. Весна будет гиперответственной, не знаю, как справятся молодые игроки с давлением прессы и болельщиков.