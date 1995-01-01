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    Кайсериспор - расписание

    Город Кайсери
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт www.kayserispor.org.tr
    Стадион Кадир Хас
    Тренер Мариуш Сумудица
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		4 марта, суббота 19:00 Кайсериспор Фенербахче
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    27 тур
    		5 марта, воскресенье 00:00 Трабзонспор Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    25 тур
    		11 марта, суббота 16:00 Антальяспор Кайсериспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    28 тур
    		12 марта, воскресенье 00:00 Кайсериспор Умраниеспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    26 тур
    		19 марта, воскресенье 00:00 Кайсериспор Хатайспор
    29 тур
    		19 марта, воскресенье 00:00 Галатасарай Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    30 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Кайсериспор Касымпаша
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    31 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Адана Демирспор Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    32 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Кайсериспор Газиантеп
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    33 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Коньяспор Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    35 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Кайсериспор Аланьяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    36 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Карагюмрюк Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    37 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Кайсериспор Анкарагюджю
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Сивасспор Кайсериспор
    Перенесен на неопределенный срок
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