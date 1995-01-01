Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
Турция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|4 марта, суббота
|19:00
|Кайсериспор
|Фенербахче
|27 тур
|5 марта, воскресенье
|00:00
|Трабзонспор
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|25 тур
|11 марта, суббота
|16:00
|Антальяспор
|Кайсериспор
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Умраниеспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Хатайспор
|29 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Галатасарай
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|30 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Касымпаша
|
Перенесен на неопределенный срок
|31 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Адана Демирспор
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|32 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Газиантеп
|33 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Коньяспор
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|35 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Аланьяспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|36 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Карагюмрюк
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок
|37 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Кайсериспор
|Анкарагюджю
|
Перенесен на неопределенный срок
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Сивасспор
|Кайсериспор
|
Перенесен на неопределенный срок