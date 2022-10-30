- 30 октября 2022
- 16:26 Дзюба вновь не попал в заявку «Адана Демирспор» 6
- 26 мая 2022
- 23:58 «Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
- 19 февраля 2022
- 19:23 Шапи забил третий гол за «Гиресунспор» 2
- 23 сентября 2021
- 18:43 Фото «Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов 7
- 6 сентября 2021
- 22:17 Шапи может уйти в «Ахмат», «Нижний Новгород» или «Кайсериспор» 7
- 16:28 «РБ-Спорт»: «Краснодар» предложил Шапи «Уралу» и «Кайсериспору» 14
- 4 августа 2021
- 08:48 «Динамо» продало Кардозу в «Кайсериспор» за 400 тысяч 5
- 3 августа 2021
- 12:40 «СЭ»: полузащитник «Динамо» Кордозу перейдет в «Кайсериспор» за 400 тысяч
- 24 февраля 2021
- 11:42 Петреску покинул «Кайсериспор» спустя месяц после назначения
- 12 января 2021
- 09:58 Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА 4
- 5 октября 2020
- 21:19 Фото «Кайсериспор» подписал экс-полузащитника «Локомотива» и «Краснодара» Фернандеша 1
- 8 апреля 2020
- 07:00 Форвард сборной Украины Кравец: «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране» 14
- 9 февраля 2020
- 17:39 Суперлига. Голевой пас Кудряшова помог «Антальяспору» сыграть вничью в Кайсери
- 12 ноября 2019
- 23:12 15-летний игрок «Кайсериспора» стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Турции 3
- 31 августа 2019
- 00:41 Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу над «Кайсериспором» на 98 минуте, в матче пять голов и четыре удаления
- 27 августа 2019
- 01:38 Фото Адебайор – игрок «Кайсериспора»
- 29 апреля 2019
- 12:29 Автобус с Шуралом попал в ДТП из-за того, что заснули оба водителя. Игрок умер от кровоизлияния и гипотермического шока 4
- 8 февраля 2019
- 22:35 Суперлига. «Фенербахче» с Нойштедтером, Айю, Ислой проиграл «Кайсериспору» перед матчем с «Зенитом» 3
- 8 декабря 2018
- 07:34 Форвард сборной Украины Кравец: «Наша команда сейчас играет в лучший футбол в своей истории»
- 2 апреля 2018
- 22:21 Игрок сборной России Нойштедтер помог «Фенербахче» разгромить «Кайсериспор». Защитник провел весь матч
- 1 сентября 2017
- 07:55 Веллитон прошел медосмотр в «Ренне» 2
- 15 августа 2017
- 10:09 Кучер продолжит карьеру в Турции 41
- 4 августа 2017
- 08:43 Веллитон посоветовал Соу сменить Турцию на Россию
- 2 августа 2017
- 16:23 Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив» 21
- 20 июня 2017
- 16:09 Фото Самба Сов подписал контракт с московским «Динамо» 11