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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Кайсериспор
Результаты
€ 8,70 млн
Кайсериспор - результаты матчей
Кайсери
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Кадир Хас
Сайт:
http://www.kayserispor.org.tr
Тренер:
Радомир Джалович
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Турция. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Турции. 2009/2010
17.05 | 17:00
Кайсериспор
2 : 1
Коньяспор
09.05 | 20:00
Аланьяспор
3 : 1
Кайсериспор
03.05 | 20:00
Кайсериспор
1 : 1
Эюпспор
25.04 | 17:00
Кайсериспор
2 : 0
Ризеспор
20.04 | 20:00
Газиантеп
3 : 0
Кайсериспор
11.04 | 20:00
Кайсериспор
0 : 4
Фенербахче
04.04 | 14:30
Касымпаша
2 : 0
Кайсериспор
19.03 | 16:00
Кайсериспор
1 : 0
Карагюмрюк
15.03 | 20:00
Самсунспор
2 : 1
Кайсериспор
09.03 | 20:00
Кайсериспор
1 : 3
Трабзонспор
01.03 | 16:00
Генчлербирлиги
0 : 0
Кайсериспор
22.02 | 13:30
Кайсериспор
1 : 0
Антальяспор
15.02 | 17:00
Гезтепе
0 : 0
Кайсериспор
09.02 | 17:00
Кайсериспор
1 : 2
Коджаэлиспор
01.02 | 20:00
Галатасарай
4 : 0
Кайсериспор
24.01 | 14:30
Кайсериспор
0 : 3
Истанбул Башакшехир
19.01 | 20:00
Бешикташ
1 : 0
Кайсериспор
20.12 | 14:30
Коньяспор
1 : 1
Кайсериспор
13.12 | 17:00
Кайсериспор
0 : 0
Аланьяспор
06.12 | 14:30
Эюпспор
1 : 1
Кайсериспор
29.11 | 14:30
Ризеспор
0 : 1
Кайсериспор
22.11 | 14:30
Кайсериспор
0 : 3
Газиантеп
09.11 | 20:00
Фенербахче
4 : 2
Кайсериспор
02.11 | 17:00
Кайсериспор
3 : 2
Касымпаша
24.10 | 20:00
Карагюмрюк
2 : 2
Кайсериспор
19.10 | 14:30
Кайсериспор
1 : 3
Самсунспор
03.10 | 20:00
Трабзонспор
4 : 0
Кайсериспор
28.09 | 20:00
Кайсериспор
1 : 1
Генчлербирлиги
24.09 | 20:00
Кайсериспор
0 : 4
Бешикташ
20.09 | 20:00
Антальяспор
1 : 1
Кайсериспор
14.09 | 17:00
Кайсериспор
1 : 1
Гезтепе
30.08 | 19:00
Коджаэлиспор
1 : 1
Кайсериспор
24.08 | 21:30
Кайсериспор
0 : 4
Галатасарай
17.08 | 21:30
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Кайсериспор
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