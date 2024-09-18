Чистяков высказался о своем втором голе за «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал матч 4-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (2:0). Он забил второй гол своей команды на 58-й минуте.

– Дмитрий, мы поздравляем вас с победой и с забитым мячом! Давайте начнем это интервью с ваших впечатлений!

– Спасибо большое за поздравление! Да что тут говорить? Приятно! Вдвойне! Втройне! Сыграл 90 минут, ощущаю приятную усталость, еще и мяч забил – давненько не забивал. Сыграли на ноль, всe супер, суперчувства! Сейчас дело за восстановлением, впереди важный матч.

– С трибуны показалось, что после первого забитого мяча «Зенит» стал играть более раскованно, стал создавать больше голевых моментов. Как вам кажется, как первый гол повлиял на игру «Зенита»?

– Конечно, голы раскрепощают. В этой ситуации гол тоже нас окрылил, мы почувствовали «вкус крови», если можно так сказать, и побежали вперед. Мы понимали, что нужно еще добавить, что соперник был в нокдауне и нужно было дожимать и забивать еще один. Думаю, у нас получилось.

– Давайте поговорим о мяче, который забили вы. Это ваш второй гол в официальных матчах за «Зенит». Это событие – действительно важное для вас?

– Да, действительно важное. И гол, и игра – всe это важно. Я давно не играл, и сегодня хотелось сыграть в каких-то моментах попроще, но надежнее, а сегодня еще и гол забил – это приятно вдвойне.

– Ваш забитый мяч… Вы сориентировались по ситуации, или же это стало результатом того, что вы отрабатываете на тренировках?

– Конечно, мы отрабатываем на тренировках стандартные положения. В этой ситуации я бежал туда, куда и должен был бежать, последовала шикарная передача, и мне оставалось только подставить голову.

– Что с вами происходило во время празднования? Команда вас окружила…

– Не знаю, в моменты, когда я забиваю, я не понимаю, что творится в моей голове: с одной стороны, хочется бежать, с другой – успокоиться, потому что впереди еще много времени, нужно играть. Ребятам большое спасибо – каждый подошел ко мне, я увидел искреннюю поддержку. Они переживали за меня, спасибо им за это.

– Как вы оцените поддержку трибун? Слышали ли вы кричалки в вашу честь?

– Конечно, слышал! Это нереальные эмоции и ощущения, когда полный вираж поддерживает. Я понимаю, почему они так сделали – хотели меня поддержать, я давно не играл… Хочу сказать им слова благодарности. Спасибо, я с вами!

Первый гол за «Зенит» в официальном матче Чистяков забил в ноябре 2021 года в ворота «Нижнего Новгорода» в игре чемпионата России.

Контракт 30-летнего Чистякова с «Зенитом» истекает по завершении нынешнего сезона.

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