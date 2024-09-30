Агент Чистякова высказался об отсутствии игровой практики в РПЛ у защитника «Зенита»

Андрей Талаев, агент футболиста «Зенита» Дмитрия Чистякова, оценил положение своего клиента в петербургской команде.

В этом сезоне 30-летний защитник не провел ни одного матча в РПЛ.

В Фонбет Кубке России в его активе 1 гол в 3 играх.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

– Дима будет доказывать. Если продолжит играть так же, как в последнем матче Кубка, то заслужит время и в чемпионате.

Почему нет? Он не из первенства водокачки пришел, может составить конкуренцию.

– Пока нет настроения зимой снова уйти в аренду?

– Ближе к зиме пообщаемся. Сейчас у него есть желание бороться за место в составе.