«Зенит» не предложил новый контракт защитнику клуба

«Зенит» не предлагал защитнику Дмитрию Чистякову продлить контракт. Нынешнее соглашение 31-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

На две позиции в центре обороны сине-бело-голубых претендуют Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, вернувшийся из аренды Ваня Дркушич и Чистяков. Сообщается, что Дмитрий готов конкурировать за место на поле.