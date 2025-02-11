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«Зенит» не предложил новый контракт защитнику клуба

«Зенит» не предлагал защитнику Дмитрию Чистякову продлить контракт. Нынешнее соглашение 31-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

На две позиции в центре обороны сине-бело-голубых претендуют Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, вернувшийся из аренды Ваня Дркушич и Чистяков. Сообщается, что Дмитрий готов конкурировать за место на поле.

  • В этом сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» в 7 матчах, забил 1 гол.
  • Ранее агент футболиста Андрей Талаев говорил, что игрок хотел бы остаться в петерургском клубе и через какое-то время закончить карьеру в нем.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (5)
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Гор--google
1739263612
Бред,,баки,, и в Оренбург.
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Интерес
1739263617
Этого мы хоть знаем по фамилии.
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Челнинец
1739267275
Никто играть не хочет, все хотят сидеть и получать деньги
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Цугундeр
1739267725
Давайте набьём Димке баки..( Из-за них всё.( А знаете , каким он парнем был?)
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АлексМак
1739277694
зря они так, лучше бы Родригао быстрее убирали
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