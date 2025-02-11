«Зенит» не предложил новый контракт защитнику клуба

«Зенит» не предлагал защитнику Дмитрию Чистякову продлить контракт. Нынешнее соглашение 31-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.
На две позиции в центре обороны сине-бело-голубых претендуют Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, вернувшийся из аренды Ваня Дркушич и Чистяков. Сообщается, что Дмитрий готов конкурировать за место на поле.
- В этом сезоне Чистяков сыграл за «Зенит» в 7 матчах, забил 1 гол.
- Ранее агент футболиста Андрей Талаев говорил, что игрок хотел бы остаться в петерургском клубе и через какое-то время закончить карьеру в нем.