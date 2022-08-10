Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте

    ЭСК РФС по просьбе «Зенита» разобрала работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением полузащитника «Ахмат» Александра Трошечкина и удалением вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче 4-го тура РПЛ.

    1. Судья ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина на 11-й минуте матча.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени.

    Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьезное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего для того, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника», – сообщает ЭСК.

    1. Судья правильно удалил с поля Даниила Одоевского на 41-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком «Ахмата» Лечей Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения.

    Члены комиссии считают, что действия вратаря «Зенита» расцениваются как фол по неосторожности, однако, в тактическом плане этот фол являлся лишением соперника явной возможности забить гол, так как ворота были не защищены, мяч у атакующего игрока находился под контролем, и угол, с которого нападающий потенциально мог пробить по воротам, был достаточным для явной возможности поразить ворота соперников», – сообщает ЭСК.

    • Матч закончился вничью – 0:0.

    Новости по теме
    «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом» 19
    Одоевский отреагировал на признание игроком матча с «Ахматом», несмотря на удаление в первом тайме
    Болельщики «Зенита» признали Одоевского лучшим игроком матча с «Ахматом». Его удалили на 41-й минуте 11
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16497

      ilichkadr 22 минуты назад

      "совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения."
      Вот не понимаю, как можно прыгая через игрока (по сути прыгнул нырком как в бассейн, ноги выше головы), приземлившись изначально на руки и не упасть!?
      Без касания Одоевского очевидно, что приземлиться на ноги невозможно.
      P.S. С пенальти согласен. поскольку со стороны Одоевского была опасная игра. Если бы вовремя Садулаев не сгруппировался, то травма была бы очень серьёзной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15662

      Barmaleushka 1 час назад

      Иванов супротив лукойловской мафии побоялся идти , поэтому удалил только Одоевского ( они её Барриоса убрать "просили" , но не получилось).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5618

      Павелий > Barmaleushka 1 час назад

      Какая ещё лукойловская мафия!? Проснись, ты обгадился!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15662

      Barmaleushka > Павелий 1 час назад

      Ты всё таки вышел из запоя .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3857

      Spirit_78 1 час назад

      Один плюс есть в прошедшем матче: больше выездов в Грозный в этом сезоне не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3749

      Kollljan 2 часа назад

      Судья судил в сторону Ахмата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6183

      порт 2 часа назад

      Да сейчас то что об этом говорить, свисток прозвучал, игра закончилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      fakeid 2 часа назад

      ну ок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      НикКин 2 часа назад

      Судье штраф 500000 вследуйщий раз думать будут ошибочно или нет )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11