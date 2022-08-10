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  • ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте

ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте

10 августа 2022, 17:52
17

ЭСК РФС по просьбе «Зенита» разобрала работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением полузащитника «Ахмат» Александра Трошечкина и удалением вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче 4-го тура РПЛ.

  1. Судья ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина на 11-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени.

Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьезное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего для того, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника», – сообщает ЭСК.

  1. Судья правильно удалил с поля Даниила Одоевского на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком «Ахмата» Лечей Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения.

Члены комиссии считают, что действия вратаря «Зенита» расцениваются как фол по неосторожности, однако, в тактическом плане этот фол являлся лишением соперника явной возможности забить гол, так как ворота были не защищены, мяч у атакующего игрока находился под контролем, и угол, с которого нападающий потенциально мог пробить по воротам, был достаточным для явной возможности поразить ворота соперников», – сообщает ЭСК.

  • Матч закончился вничью – 0:0.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Трошечкин Александр Одоевский Даниил Иванов Cергей
Комментарии (17)
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НикКин
1660143346
Судье штраф 500000 вследуйщий раз думать будут ошибочно или нет )))
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порт
1660145098
Да сейчас то что об этом говорить, свисток прозвучал, игра закончилась.
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Kollljan
1660145294
Судья судил в сторону Ахмата.
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Spirit_78
1660146393
Один плюс есть в прошедшем матче: больше выездов в Грозный в этом сезоне не будет.
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ilichkadr
1660151984
"совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения." Вот не понимаю, как можно прыгая через игрока (по сути прыгнул нырком как в бассейн, ноги выше головы), приземлившись изначально на руки и не упасть!? Без касания Одоевского очевидно, что приземлиться на ноги невозможно. P.S. С пенальти согласен. поскольку со стороны Одоевского была опасная игра. Если бы вовремя Садулаев не сгруппировался, то травма была бы очень серьёзной.
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СвинкаСправедливости
1660158697
О, оно вон как бывает, да? Всего-то удар в стопу, а для Зенита это уже удаление соперника! Это для Оздоева были другие стандарты, и для Бека-Бека были другие стандарты, для Гоцука - тоже другие стандарты, а тут в стопу попали и тут же ошибочка вышла! Бедный Зенит, бедный, бедный Зенит. Как же его обижают, слабый, бедный Зенит, у которого самые лояльные критерии на удаление оппонента. Ну ничего, потом должок вернут и вернут многократно, односторонне.
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СвинкаСправедливости
1660158825
Мне ещё нравится, что Зенит в таких матчах всё равно что бездомная шавка с перебитой лапкой - скулит и просит кусок сладкого рулета. За пределами своей теплотрассы она предельно слаба и безвольна.
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СвинкаСправедливости
1660159320
Я ещё смотрел передачу двух болельщиков Зенита, они до последнего отказывались принимать удаление вратаря, говоря, что хейтеры хотят видеть контакт в ногах. Ну реально сектанты.
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ySS
1660159497
Обращаю внимание, что это не первый косячок молодого вратаря с опрометчивым выходом из ворот в ноги атакующего. Первый замяли, второй нет. Посмотрим, что будет дальше
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житель СПб
1660164706
Мы не скулим, как шакалы. Нас таким судейством не удивить.
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