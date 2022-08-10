ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Трошечкина в матче «Ахмат» – «Зенит» на 11-й минуте

ЭСК РФС по просьбе «Зенита» разобрала работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неудалением полузащитника «Ахмат» Александра Трошечкина и удалением вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче 4-го тура РПЛ.

Судья ошибочно не удалил с поля Александра Трошечкина на 11-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени.

Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьезное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего для того, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника», – сообщает ЭСК.

Судья правильно удалил с поля Даниила Одоевского на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком «Ахмата» Лечей Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения.

Члены комиссии считают, что действия вратаря «Зенита» расцениваются как фол по неосторожности, однако, в тактическом плане этот фол являлся лишением соперника явной возможности забить гол, так как ворота были не защищены, мяч у атакующего игрока находился под контролем, и угол, с которого нападающий потенциально мог пробить по воротам, был достаточным для явной возможности поразить ворота соперников», – сообщает ЭСК.