«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

ЭСК РФС рассмотрит обращения четырех клубов РПЛ по итогам 4-го тура чемпионата России.

«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.

«Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2).

«Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2)», – сообщили в РФС.