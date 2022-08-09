«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

До такой степени отвыкли от нормального судейства, что теперь адекватные решения готовы оспаривать.
В полку коей прибыло, короче. Они тоже играть не способны при нейтрально судействе, только ноют и ноют.
ЭСК РФС рассмотрит обращения четырех клубов РПЛ по итогам 4-го тура чемпионата России.
«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).
ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.
«Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2).
«Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2)», – сообщили в РФС.
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