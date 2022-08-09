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«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

9 августа 2022, 08:44
15

ЭСК РФС рассмотрит обращения четырех клубов РПЛ по итогам 4-го тура чемпионата России.

«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.

«Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2).

«Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2)», – сообщили в РФС.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (15)
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acor94
1660024032
Ждём отмену кк и техническое поражение Терека!
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Давид59
1660026822
Не. У нас за такое не удаляют. Вот в еврокубках - да. Помню Витселя за менее серьёзное нарушение удалили.
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ААМ
1660027653
Не надо Зениту идти по пути СПАМа и жаловаться на судейство
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ilichkadr
1660034675
Садулаев просто молодца. От боли почему то не корчился? Так красиво нырнул, что все дельфины аплодировали стоя!
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СвинкаСправедливости
1660037830
До такой степени отвыкли от нормального судейства, что теперь адекватные решения готовы оспаривать. В полку коей прибыло, короче. Они тоже играть не способны при нейтрально судействе, только ноют и ноют.
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