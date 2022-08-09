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    «Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Ахматом»

    ЭСК РФС рассмотрит обращения четырех клубов РПЛ по итогам 4-го тура чемпионата России.

    «Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

    ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.

    «Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо» (0:2).

    «Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом» (1:2)», – сообщили в РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2282

      СвинкаСправедливости 1 минуту назад

      До такой степени отвыкли от нормального судейства, что теперь адекватные решения готовы оспаривать.
      В полку коей прибыло, короче. Они тоже играть не способны при нейтрально судействе, только ноют и ноют.

      0
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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr 54 минуты назад

      Садулаев просто молодца. От боли почему то не корчился? Так красиво нырнул, что все дельфины аплодировали стоя!

      0
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      Рейтинг: +15653

      Barmaleushka 1 час назад

      Против лукойловской мафии решили бороться .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3974

      ААМ 2 часа назад

      Не надо Зениту идти по пути СПАМа и жаловаться на судейство

      2
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      Рейтинг: +5852

      Давид59 3 часа назад

      Не. У нас за такое не удаляют. Вот в еврокубках - да. Помню Витселя за менее серьёзное нарушение удалили.

      0
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      Рейтинг: +3045

      acor94 3 часа назад

      Ждём отмену кк и техническое поражение Терека!

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      Рейтинг: +202

      RdAMR10 > acor94 3 часа назад

      Ахахах, с языка снял)

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