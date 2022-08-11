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    КДК РФС отклонил апелляцию «Зенита» на удаление Одоевского в матче с «Ахматом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе наказание для вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

    Его удаление в матче четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) за лишение соперника явной возможности забить гол признано правильным.

    За красную карточку голкипер петербургского клуба дисквалифицирован на одну игру РПЛ.

    По информации Sport24, «Зенит» оспаривал удаление Одоевского, но безуспешно.

    • Футболист не сыграет с ЦСКА (13 августа).
    • Он пропустил 1 гол в 5 матчах этого сезона.

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    Источник: сайт РФС

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    11.08.2022 23:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16942

      житель СПб 1 час назад

      То есть - не надо говорить, что Зениту во всем идут навстречу.

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      Рейтинг: +2298

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Это хамство уже. Удаление неоспоримое. Там только отпетые сектанты будут отрицать нарушение. Контакт там был чёткий.

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