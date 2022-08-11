КДК РФС отклонил апелляцию «Зенита» на удаление Одоевского в матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе наказание для вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Его удаление в матче четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) за лишение соперника явной возможности забить гол признано правильным.

За красную карточку голкипер петербургского клуба дисквалифицирован на одну игру РПЛ.

По информации Sport24, «Зенит» оспаривал удаление Одоевского, но безуспешно.