КДК РФС отклонил апелляцию «Зенита» на удаление Одоевского в матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оставил в силе наказание для вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.
Его удаление в матче четвертого тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) за лишение соперника явной возможности забить гол признано правильным.
За красную карточку голкипер петербургского клуба дисквалифицирован на одну игру РПЛ.
По информации Sport24, «Зенит» оспаривал удаление Одоевского, но безуспешно.
- Футболист не сыграет с ЦСКА (13 августа).
- Он пропустил 1 гол в 5 матчах этого сезона.
Источник: сайт РФС