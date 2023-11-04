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    Одоевский сделал заявление о своем будущем в «Зените»

    Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский, права на которого принадлежат «Зениту», ответил, видит ли он свое будущее в петербургском клубе.

    – Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените». Какие были договоренности, когда уходили в аренду в «Волгарь»?

    – Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где – но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде.

    Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» – и доказать.

    • 20-летний Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • 3 июля клуб продлил контракт с голкипером до 2027 года.
    • Через 10 дней его отдали в аренду «Волгарю».

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    Источник: Metaratings

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    04.11.2023 09:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 4 ноября, 16:09

      Выбор сделал правильный чтобы не сидеть в запасе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 15:32

      Неплохо отстоял матч с Акроном, выбили лидера из Кубка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18134

      Garrincha58 4 ноября, 10:20

      точь в точь повторяет судьбу Кержакова М потом вернут в лет 30 может и поиграет в родном клубе в Первой лиге

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