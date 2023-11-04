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Одоевский сделал заявление о своем будущем в «Зените»

4 ноября 2023, 09:20
4

Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский, права на которого принадлежат «Зениту», ответил, видит ли он свое будущее в петербургском клубе.

– Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените». Какие были договоренности, когда уходили в аренду в «Волгарь»?

– Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где – но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде.

Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» – и доказать.

  • 20-летний Одоевский – воспитанник «Зенита».
  • 3 июля клуб продлил контракт с голкипером до 2027 года.
  • Через 10 дней его отдали в аренду «Волгарю».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Волгарь Одоевский Даниил
Комментарии (4)
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Garrincha58
1699082434
точь в точь повторяет судьбу Кержакова М потом вернут в лет 30 может и поиграет в родном клубе в Первой лиге
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paracetamol
1699101162
Неплохо отстоял матч с Акроном, выбили лидера из Кубка!
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zigbert
1699103372
Выбор сделал правильный чтобы не сидеть в запасе.
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Виктор.С
1701725918
Второй вратарь получше Одоевского будет,,но много но
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