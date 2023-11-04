Одоевский сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский, права на которого принадлежат «Зениту», ответил, видит ли он свое будущее в петербургском клубе.

– Меня бы не поняли, если бы не спросил о ваших перспективах в «Зените». Какие были договоренности, когда уходили в аренду в «Волгарь»?

– Из «Зенита» мне звонят, поддерживают. Договоренности? Я хочу играть. Неважно где – но хочется играть и играть. Помогая, разумеется, команде.

Конечно, рассчитываю вернуться в «Зенит» – и доказать.