Вратари «Зенита» не удалялись 15 лет

Да, Малафеев любил с разбегу ногой вперёд бежать )))) Скоро второй матч всех старых звёзд и он там будет - надеюсь сломает какую-нить вонючую свинью )))
Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
Последний раз в РПЛ вратарь «Зенита» удалялся в 2007 года. Тогда в гостевом матче против «Спартака» (1:3) красную карточку за снос Владимира Быстрова получил Вячеслав Малафеев.
- В том 2007 году Малафеев удалился дважды.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- «Зенит» идет в РПЛ 3-м.