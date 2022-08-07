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    Вратари «Зенита» не удалялись 15 лет

    Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    Последний раз в РПЛ вратарь «Зенита» удалялся в 2007 года. Тогда в гостевом матче против «Спартака» (1:3) красную карточку за снос Владимира Быстрова получил Вячеслав Малафеев.

    • В том 2007 году Малафеев удалился дважды.
    • Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: телеграм-канал Гоши Чернова

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1336

      Mariner 2 часа назад

      Да, Малафеев любил с разбегу ногой вперёд бежать )))) Скоро второй матч всех старых звёзд и он там будет - надеюсь сломает какую-нить вонючую свинью )))

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      Рейтинг: +123

      илья 009 > Mariner 1 час назад

      Лечись...

      2
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      Рейтинг: +1336

      Mariner > илья 009 53 минуты назад

      Ну да, да. Жёстко сказал. Перебор. Сори. Пусть просто треснет кого-нить из спама, но чтоб без последствий.

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