Вратари «Зенита» не удалялись 15 лет

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский получил красную карточку в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Последний раз в РПЛ вратарь «Зенита» удалялся в 2007 года. Тогда в гостевом матче против «Спартака» (1:3) красную карточку за снос Владимира Быстрова получил Вячеслав Малафеев.