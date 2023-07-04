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    • Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон

    Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о вратарях петербургской команды.

    «Первый номер «Зенита» – Михаил Кержаков.

    Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном.

    Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаeтся талантливым вратарeм, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену.

    Дуэль за право быть первым номером между Одоевским и Гойло? Наверное, мы хотели бы такое видеть, хотя я и отношусь с большой теплотой к Кержакову.

    Естественно, как человеку, который думает о будущем «Зенита», нужно находить замену. Один из этих двух в будущем может быть основным вратарeм команды», – заявил Аршавин.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4587

      Spirit_78 20 минут назад

      Гойло, на мой взгляд, уже готов к игре в основе.

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      Рейтинг: +68295

      portero 1 час назад

      Миша совсем не выручает, слабоват для первого номера, вот на замену его можно выпускать.....

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