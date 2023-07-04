Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о вратарях петербургской команды.

«Первый номер «Зенита» – Михаил Кержаков.

Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном.

Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаeтся талантливым вратарeм, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену.

Дуэль за право быть первым номером между Одоевским и Гойло? Наверное, мы хотели бы такое видеть, хотя я и отношусь с большой теплотой к Кержакову.

Естественно, как человеку, который думает о будущем «Зенита», нужно находить замену. Один из этих двух в будущем может быть основным вратарeм команды», – заявил Аршавин.