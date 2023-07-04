Аршавин назвал основного вратаря «Зенита» на следующий сезон

Гойло, на мой взгляд, уже готов к игре в основе.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о вратарях петербургской команды.
«Первый номер «Зенита» – Михаил Кержаков.
Одоевский? Не вижу тренировок первой команды, только знаю мнения. Не знаю почему, но его выбила травма и та красная карточка в Грозном.
Пока Даниил не возвращается на тот уровень, который нужен, но он остаeтся талантливым вратарeм, в которого верит «Зенит». Даня в обойме, мы должны понимать, что Миша уже не молод, нужно искать замену.
Дуэль за право быть первым номером между Одоевским и Гойло? Наверное, мы хотели бы такое видеть, хотя я и отношусь с большой теплотой к Кержакову.
Естественно, как человеку, который думает о будущем «Зенита», нужно находить замену. Один из этих двух в будущем может быть основным вратарeм команды», – заявил Аршавин.
- «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
- Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля.