Даниил Одоевский - статистика
#71 | Вратарь
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Одоевский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 2003 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Одоевский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 2003 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|09.02.2023
|Был в запасе
|Урарту
|0:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|1' - 46'
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|1' -46'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|1' -46'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)