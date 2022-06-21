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    Даниил Одоевский - статистика

    #71 | Вратарь
    Имя Даниил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Одоевский
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 января 2003 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 Был в запасе Сепахан 2:0 Зенит Товарищеские матчи
    09.02.2023 Был в запасе Урарту 0:1 Зенит Товарищеские матчи
    06.02.2023 1' - 46' Урал 1:1 Зенит Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 3 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.06.2022 1' -46' Сочи (Сочи) 1:1
    (2:4)п    		 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.06.2022 1' -46' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
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