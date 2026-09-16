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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Даниил Одоевский
Статистика
€ 600 тыс
Даниил Одоевский - статистика
Зенит
22 января 2003 (23)
#71 | Вратарь
190 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Зенит
2 : 1
12.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Зенит
3 : 0
02.09.2026
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
Был в запасе
Статистика по турнирам
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0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
3 : 1
12.07.2026
Црвена Звезда
Был в запасе
Товарищеские матчи,
Ростов
3 : 0
17.01.2026
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
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