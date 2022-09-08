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    Семак назвал самого сильного вратаря в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вратарской конкуренции в клубе.

    «На вратарской позиции у нас достаточно хорошая конкуренция. Начал Даниил [Одоевский], но, что касается Миши [Кержакова], сейчас он смотрится достаточно уверенно. Здесь кто сильнее, тот и играет.

    На сегодняшний день игра Михаила достаточно надежна, заслуженно начинает матчи в стартовом составе. Что будет дальше – посмотрим, все зависит от конкуренции. Кто ее выигрывает, тот и играет», – сказал Семак.

    • Одоевский провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
    • Он получил красную карточку в матче 4-го тура с «Ахматом», после чего не играл.
    • На счету Кержакова 5 матчей в этом чемпионате.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +362

      Фитоняшич 44 минуты назад

      Самый сильный вратарь - свисточек на срыв контратаки!

      0
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      Рейтинг: +2519

      фанат джигурды 1 час назад

      После Малафеева у них все вратари- Сергеи Ивановы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1014

      qawzsexdr 2 часа назад

      Семак назвал самого сильного вратаря в «Зените» на сегодняшний день.

      Немного не дописали название, или это специально.

      0
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      Рейтинг: +97973

      zigbert 2 часа назад

      Из всех вратарей Зенита за последнее время пожалуй самым надежным был Бирюков.

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