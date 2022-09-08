Семак назвал самого сильного вратаря в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вратарской конкуренции в клубе.
«На вратарской позиции у нас достаточно хорошая конкуренция. Начал Даниил [Одоевский], но, что касается Миши [Кержакова], сейчас он смотрится достаточно уверенно. Здесь кто сильнее, тот и играет.
На сегодняшний день игра Михаила достаточно надежна, заслуженно начинает матчи в стартовом составе. Что будет дальше – посмотрим, все зависит от конкуренции. Кто ее выигрывает, тот и играет», – сказал Семак.
- Одоевский провел 4 матча в этом сезоне РПЛ.
- Он получил красную карточку в матче 4-го тура с «Ахматом», после чего не играл.
- На счету Кержакова 5 матчей в этом чемпионате.
Источник: сайт «Зенита»