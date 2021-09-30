Названы номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола лиги по итогам сентября.

За награду поспорят восемь игроков из семи клубов.

В шорт-лист попали Франсуа Камано («Локомотив»), Денис Макаров («Динамо»), Андерс Дрейер («Рубин»), Малком, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Силвие Бегич («Крылья Советов») и Виталий Лысцов («Ахмат»).