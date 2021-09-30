Названы номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

Лысцов был бы топчик , кабы чистоганом зашёл . А так Бегич и Дрейер .
РПЛ опубликовала список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола лиги по итогам сентября.
За награду поспорят восемь игроков из семи клубов.
В шорт-лист попали Франсуа Камано («Локомотив»), Денис Макаров («Динамо»), Андерс Дрейер («Рубин»), Малком, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Силвие Бегич («Крылья Советов») и Виталий Лысцов («Ахмат»).
Пришло время выбрать лучший гол сентября в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/AuTqZgQIYy⠀Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/zMmXe08roz— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021