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    Названы номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре

    РПЛ опубликовала список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола лиги по итогам сентября.

    За награду поспорят восемь игроков из семи клубов.

    В шорт-лист попали Франсуа Камано («Локомотив»), Денис Макаров («Динамо»), Андерс Дрейер («Рубин»), Малком, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Силвие Бегич («Крылья Советов») и Виталий Лысцов («Ахмат»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +25341

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Лысцов был бы топчик , кабы чистоганом зашёл . А так Бегич и Дрейер .

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      Рейтинг: +3867

      Semenycch 1 час назад

      Мне симпатичны голы Макарова и Клаудиньо.

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      Рейтинг: +52363

      portero 1 час назад

      Гол Лысцова??? Какая красота? Косяк воротчика Песьякова 100% ...

      0
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      Рейтинг: +2383

      tarasofka 1 час назад

      дрейер и лысцов норм.

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      Рейтинг: +14500

      Garrincha58 1 час назад

      лучше забить десять корявых, чем один красивый это как искать красоту в мужиках, а гол он и в Африке гол

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      Рейтинг: +25341

      пьяныйхоровод > Garrincha58 1 час назад

      Ну не скажи . Футбол - это всё таки зрелище . А зрелище должно быть зрелищным )

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      Рейтинг: +21416

      vladimir-7 > пьяныйхоровод 32 минуты назад

      Разговор о звании лучшего гола, поэтому скорее всего, гол должен быть красивым, наслаждающим и радующим душу
      зрителей.

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