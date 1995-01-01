«Локомотив» сделал тройную замену в перерыве матча с «Зальцбургом»

В эти минуты «Локомотив» принимает «Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2, второй тайм).

В перерыве матча главный тренер «Локомотива» Марко Николич сделал тройную замену. Вместо Виталия Лисаковича, Слободана Райковича и Виталия Лысцова в игру вступили Максим Мухин, Владислав Игнатьев и Антон Миранчук.