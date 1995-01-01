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    «Локомотив» сделал тройную замену в перерыве матча с «Зальцбургом»

    В эти минуты «Локомотив» принимает «Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2, второй тайм).

    В перерыве матча главный тренер «Локомотива» Марко Николич сделал тройную замену. Вместо Виталия Лисаковича, Слободана Райковича и Виталия Лысцова в игру вступили Максим Мухин, Владислав Игнатьев и Антон Миранчук.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:03
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1867

      PAREVG. 38 секунд назад

      Лысый тренер идиот, снял Лисаковича, но, оставил Эдера.

      0
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      Рейтинг: +737

      balam 1 минуту назад

      хитрый ход.ща порвем

      0
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      Рейтинг: +52

      Мортус 1 минуту назад

      Зачем?

      0
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