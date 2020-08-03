Лысцов: «Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил»

Защитник Виталий Лысцов прокомментировал свое возвращение в «Локомотив».
– Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой.
Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.
– Как быстро появился вариант с «Локомотивом»? Ты был готов к переходу?
– Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед.
В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно – про любой другой клуб они бы сказали сразу – а так создавали интригу (смеется).
– Какими ты запомнил Черкизово и «Локомотив»?
– Помню слова тренеров в Академии: «Смотри на эту чашу. Там тебе не будут прощать ошибки. Всегда стремись именно туда».
- «Локомотив» купил игрока за 800 тысяч евро.
- 25-летний футболист заключил со столичным клубом контракт, рассчитанный на четыре года.
- Лысцов выбрал себе четвертый игровой номер.