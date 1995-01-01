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    Лысцов: «Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил»

    Защитник Виталий Лысцов прокомментировал свое возвращение в «Локомотив».

    – Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой.

    Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

    – Как быстро появился вариант с «Локомотивом»? Ты был готов к переходу?

    – Я был готов вернуться в «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед.

    В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Все стало понятно – про любой другой клуб они бы сказали сразу – а так создавали интригу (смеется).

    – Какими ты запомнил Черкизово и «Локомотив»?

    – Помню слова тренеров в Академии: «Смотри на эту чашу. Там тебе не будут прощать ошибки. Всегда стремись именно туда».

    • «Локомотив» купил игрока за 800 тысяч евро.
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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1091

      фанат джигурды 1 час назад

      Лысцов показал себя с очень хорошей стороны, да лысый не внушает доверия!!!

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