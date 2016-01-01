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    Eurostavka: Лысцов перейдет из «Локомотива» в «Ахмат»

    Центральный защитник «Локомотива» Виталий Лысцов в скором времени сменит команду, утверждает Eurostavka.

    По информации источника, «Ахмат» близок к подписанию 25-летнего футболиста. Ожидается, что грозненский клуб арендует его с правом выкупа.

    • Лысцов выступает за «Локо» с августа 2020 года.
    • С тех пор игрок провел всего 6 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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