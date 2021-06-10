Eurostavka: Лысцов перейдет из «Локомотива» в «Ахмат»

Центральный защитник «Локомотива» Виталий Лысцов в скором времени сменит команду, утверждает Eurostavka.
По информации источника, «Ахмат» близок к подписанию 25-летнего футболиста. Ожидается, что грозненский клуб арендует его с правом выкупа.
- Лысцов выступает за «Локо» с августа 2020 года.
- С тех пор игрок провел всего 6 матчей.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
Источник: Eurostavka
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