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    Кикнадзе: «Лысцов – пожелание Николича»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл суть трансфера Виталия Лысцова. Его хотел главный тренер.

    – Год назад ходили слухи о приходе в «Локомотив» Максима Беляева. Вы объяснили болельщикам, что он не совсем молод и его будет сложно продать. Сейчас клуб берет Лысцова.

    – Он на два года моложе. Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся ему помочь сформировать ту команду, которая нужна для решения спортивных задач.

    • Лысцов – воспитанник «Локо».
    • В минувшем сезоне он забил один гол в девяти матчах в составе «Крыльев Советов».
    • «Локомотив» выступит осенью в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1646

      Semenycch 1 час назад

      Лысцов для решения спортивных задач? Тогда стоит уточнить, а какие спортивные задачи ставит перед собой подонок Кикнадзе, если покупает Лысцова?

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