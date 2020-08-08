Кикнадзе: «Лысцов – пожелание Николича»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл суть трансфера Виталия Лысцова. Его хотел главный тренер.
– Год назад ходили слухи о приходе в «Локомотив» Максима Беляева. Вы объяснили болельщикам, что он не совсем молод и его будет сложно продать. Сейчас клуб берет Лысцова.
– Он на два года моложе. Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся ему помочь сформировать ту команду, которая нужна для решения спортивных задач.
- Лысцов – воспитанник «Локо».
- В минувшем сезоне он забил один гол в девяти матчах в составе «Крыльев Советов».
- «Локомотив» выступит осенью в группе Лиги чемпионов.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»