Кикнадзе: «Лысцов – пожелание Николича»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскрыл суть трансфера Виталия Лысцова. Его хотел главный тренер.

– Год назад ходили слухи о приходе в «Локомотив» Максима Беляева. Вы объяснили болельщикам, что он не совсем молод и его будет сложно продать. Сейчас клуб берет Лысцова.

– Он на два года моложе. Лысцов входит в круг пожеланий главного тренера. Стараемся ему помочь сформировать ту команду, которая нужна для решения спортивных задач.