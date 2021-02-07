Смолов, Игнатьев, Лысцов сыграют в турнире по CS:GO «Лига звезд спорта»

Сегодня, 7 февраля, в турнире «Лига звезд спорта» по CS:GO выступит команда Strikers, состоящая из футболистов «Локомотива». В частности, под ником starsa1lor выступит форвард Федор Смолов.
В команду также вошли Владислав IGNA*** Игнатьев, Виталий Karlione11 Лысцов и полузащитник молодежки московского «Динамо» Андрей Mazur87 Мазурин.
Первый матч начнется в 21:30 по Москве. Соперником Strikers станет сборная смешанных единоборств MMA Hammers.
- Ранее в рамках этого турнира сборная футболистов проиграла команде танцевального спорта Flames со счетом 5:16.
- В «Лиге звезд спорта» участвуют представители 16 видов спорта.
- Смолов летом может покинуть «Локомотив».
Источник: Metaratings