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    Смолов, Игнатьев, Лысцов сыграют в турнире по CS:GO «Лига звезд спорта»

    Сегодня, 7 февраля, в турнире «Лига звезд спорта» по CS:GO выступит команда Strikers, состоящая из футболистов «Локомотива». В частности, под ником starsa1lor выступит форвард Федор Смолов.

    В команду также вошли Владислав IGNA*** Игнатьев, Виталий Karlione11 Лысцов и полузащитник молодежки московского «Динамо» Андрей Mazur87 Мазурин.

    Первый матч начнется в 21:30 по Москве. Соперником Strikers станет сборная смешанных единоборств MMA Hammers.

    • Ранее в рамках этого турнира сборная футболистов проиграла команде танцевального спорта Flames со счетом 5:16.
    • В «Лиге звезд спорта» участвуют представители 16 видов спорта.
    • Смолов летом может покинуть «Локомотив».

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    Источник: Metaratings

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      Skull_Boy 22 минуты назад

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