Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    «Локомотив» летом может продать Смолова

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может сменить команду во время летнего трансферного окна.

    По информации Sport24, московский клуб собирается рассмотреть вариант с продажей 30-летнего футболиста.

    • В текущем сезоне Смолов забил три гола в 16 матчах.
    • Он не играл с 8 ноября из-за операции на плече.
    • Рыночная стоимость форварда – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13937

      derrik2000 59 минут назад

      4, 5 миллиона евро?
      Ему 30 лет???
      Было бы где-то хотя бы 27, то у меня был бы ответ - Ростов.
      Карпин с его навыками готовить футболистов к продаже в тихой провинции, где все неудачи в играх команды как бы серьёзно в качестве провалов ни центральной прессой, ни руководством клуба "Ростов" и не рассматриваются, мог бы его за годик "обтесать", вселить в Хведю уверенность и, как следствие, повысить его КПД в играх и трансферную стоимость, а затем выгодно продать куда-нибудь на Пиринеи или Аппенины.
      Но в 30 лет, когда многие футболисты, а особенно игроки группы атаки, находятся в переходном периоде от действующего игрока к игроку команды ветеранов или тренерской скамейки???
      Не, не готов назвать команду в России, которая его купит.
      Разве только, сделав зажигательный видеоролик, продать его кому-то в Западной Европе?
      А что?
      Вон, Кокорина-то продали, а эти 5 миллионов евро, которые за него выложили, для команды высшего дивизиона чемпионата Италии так - ТЬФУ!
      Если только по этому же пути и Смолова продадут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +230

      Жорик секс обжорик > derrik2000 24 минуты назад

      29 лет кокорин цена 3.5, а изначально фиалки отказались от ценника в 15
      лямов. Это нормально?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      тётя ASYA 1 час назад

      В Тамбов !!! Его и Рошу . Там игроков нехват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1016

      alarm_иг 1 час назад

      Сейчас селекционеры из питора вспомнят, что он забивал Барсе и Реалу и купят его для усиления под ЛЧ. Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +682

      тётя ASYA 1 час назад

      Кому он нужен сейчас !? Если только какой нибудь Арарат возьмёт в аренду, да и то что бы проводники ему з/п платили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19900

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Смолов не продаётся!!! (Ну никак!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5165

      порт 1 час назад

      И есть претенденты?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1957

      Fusballer 1 час назад

      Кокоша - 4,5 миллиона
      Смолов - 4,5 миллиона
      Дзюба - бесценен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +937

      Ziklop 1 час назад

      в модельное агентство его продайте, за 50 000 рублей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5747

      серега кашин 1 час назад

      не возьмут его за столько

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6825

      Сильвербой 2 часа назад

      Хотелось бы знать, откуда такая стоимость, за "футболиста" забывшего что такое футбол!?

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82317
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru