«Локомотив» летом может продать Смолова

4, 5 миллиона евро?
Ему 30 лет???
Было бы где-то хотя бы 27, то у меня был бы ответ - Ростов.
Карпин с его навыками готовить футболистов к продаже в тихой провинции, где все неудачи в играх команды как бы серьёзно в качестве провалов ни центральной прессой, ни руководством клуба "Ростов" и не рассматриваются, мог бы его за годик "обтесать", вселить в Хведю уверенность и, как следствие, повысить его КПД в играх и трансферную стоимость, а затем выгодно продать куда-нибудь на Пиринеи или Аппенины.
Но в 30 лет, когда многие футболисты, а особенно игроки группы атаки, находятся в переходном периоде от действующего игрока к игроку команды ветеранов или тренерской скамейки???
Не, не готов назвать команду в России, которая его купит.
Разве только, сделав зажигательный видеоролик, продать его кому-то в Западной Европе?
А что?
Вон, Кокорина-то продали, а эти 5 миллионов евро, которые за него выложили, для команды высшего дивизиона чемпионата Италии так - ТЬФУ!
Если только по этому же пути и Смолова продадут.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может сменить команду во время летнего трансферного окна.
По информации Sport24, московский клуб собирается рассмотреть вариант с продажей 30-летнего футболиста.
- В текущем сезоне Смолов забил три гола в 16 матчах.
- Он не играл с 8 ноября из-за операции на плече.
- Рыночная стоимость форварда – 4,5 миллиона евро.