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Лысцов не нужен «Локомотиву». В клубе рассчитывают, что защитника выкупит «Ахмат»

Центральный защитник Виталий Лысцов, скорее всего, больше не сыграет за «Локомотив».

Московский клуб не заинтересован в возвращении 26-летнего футболиста из аренды в «Ахмате».

В «Локо» рассчитывают, что грозненцы выкупят игрока. В противном случае ему будут искать другие варианты продолжения карьеры.

  • В составе «Ахмата» Лысцов провел 15 матчей и забил 1 гол.
  • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость центрбека – 600 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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