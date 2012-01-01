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    Лысцов, Тимофеев, Уткин выйдут в старте «Ахмата» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Адамов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уралом».

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Харин, Конате.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Пуцко, Тодорович, Карапузов, Полярус, Адуев, Кадыров, Себай.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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