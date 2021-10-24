Лысцов, Тимофеев, Уткин выйдут в старте «Ахмата» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Адамов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Уралом».

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Пуцко, Тодорович, Карапузов, Полярус, Адуев, Кадыров, Себай.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Запасные: Годзюр, Рыков, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Максименко, Агеев.