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    «Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Лысцова 88 миллионов рублей

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий раскрыл сумму трансфера центрального защитника Виталия Лысцова из самарского клуба в «Локомотив».

    «Лысцов в «Локомотив» – продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», – рассказал Калакуцкий.

    • Игрок сменил команду в августе 2020 года.
    • С тех пор Лысцов провел всего четыре матча.
    • Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2674

      absent32 39 минут назад

      кто то платит за хорошего футболиста 50000 рублей, а кто то за плохого 88 лямов)))

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