«Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Лысцова 88 миллионов рублей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий раскрыл сумму трансфера центрального защитника Виталия Лысцова из самарского клуба в «Локомотив».

«Лысцов в «Локомотив» – продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», – рассказал Калакуцкий.