«Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Лысцова 88 миллионов рублей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий раскрыл сумму трансфера центрального защитника Виталия Лысцова из самарского клуба в «Локомотив».
«Лысцов в «Локомотив» – продажа за деньги, 88 миллионов рублей. Но нужно учитывать, что он и приходил в «Крылья» не бесплатно, плюс с продажи футболиста «Локомотиву» клуб выплачивал солидарные выплаты «Бенфике», – рассказал Калакуцкий.
- Игрок сменил команду в августе 2020 года.
- С тех пор Лысцов провел всего четыре матча.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: «Чемпионат»