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«Локомотив» расторг контракт с Лысцовым

Центральный защитник Виталий Лысцов официально покинул «Локомотив».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Договор между игроком и клубом действовал до лета 2024 года.

  • Прошлый сезон Лысцов провел в аренде в «Ахмате».
  • 27-летний футболист мог оказаться в «Рубине».
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4426

    PAREVG. 1 час назад

    Вот молодец Цорн, от своего воспитанника отказываются, а недоделанный Мампаси будет играть.
    Хотя в прошлом сезоне, из=за него и Мурило, не один пропущенный мяч, и как следствие недобор очков и итоговое место...

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