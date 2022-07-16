«Локомотив» расторг контракт с Лысцовым

Вот молодец Цорн, от своего воспитанника отказываются, а недоделанный Мампаси будет играть.
Хотя в прошлом сезоне, из=за него и Мурило, не один пропущенный мяч, и как следствие недобор очков и итоговое место...
Центральный защитник Виталий Лысцов официально покинул «Локомотив».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
Договор между игроком и клубом действовал до лета 2024 года.
- Прошлый сезон Лысцов провел в аренде в «Ахмате».
- 27-летний футболист мог оказаться в «Рубине».
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.