Райкович, Лысцов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Собослай сыграет у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом».

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович, Мурило, Живоглядов, Лисакович, Магкеев, Лысцов, Зе Луиш, Эдер.

«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи, Юнузович, Камара, Койта, Бериша.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.