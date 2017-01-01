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    Райкович, Лысцов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Собослай сыграет у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом».

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович, Мурило, Живоглядов, Лисакович, Магкеев, Лысцов, Зе Луиш, Эдер.

    «Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи, Юнузович, Камара, Койта, Бериша.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «РЖД Арене», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +140

      _-G-F-_ 1 час назад

      Очень интересное решение конечно. Ждем Миранчука и Игнатьева во втором тайме. Свежие ребята - могут шороха навести!

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      Рейтинг: +11563

      KLIM777 1 час назад

      тут наверное без шансов. Хотя, ничья даже будет подарком.

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      Рейтинг: +1867

      PAREVG. 1 час назад

      Накой Эдер в старте????????????????
      Он абсолютно бесполезен.
      Соответственно игра 10 против 11, + Райкович - раз на раз не приходится, может хорошо сыграть, а может накосячить похлеще Мурило...

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      Рейтинг: +871

      O-Z 1 час назад

      Непонятно что за хрень вообще 6-1-3 против звезд футбола играть выходят чтоли? Где Игнатьев вообще?

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      Рейтинг: +5291

      Рубинище 2 часа назад

      Паравозу удачи! состав конечно 7 защитников и 3 напа..очень интересно. а Миранчука правильно, что нет- пусть подумает, посидит.

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