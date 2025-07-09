Панченко: «Я бы не пошел в «Спартак»

Бывший форвард сборной России Кирилл Панченко заявил, что не перешел бы в «Спартак».

– Антон Заболотный перешел в «Спартак» в 34 года. Не кажется, что рано закончили и вас бы тоже позвали в «Спартак»?

– Я бы навряд ли принял предложение «Спартака». Я играл в тех командах, которые бы меня не поняли. Антону желаю удачи, он большой молодец. У него тернистый путь, но каждый сам делает свой выбор.

– Даже тренером в «Спартак» бы не пошли?

– Провокационные вопросы. Если я играть не пойду, то и тренировать не пойду.