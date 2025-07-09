Панченко: «Я бы не пошел в «Спартак»

Бывший форвард сборной России Кирилл Панченко заявил, что не перешел бы в «Спартак».
– Антон Заболотный перешел в «Спартак» в 34 года. Не кажется, что рано закончили и вас бы тоже позвали в «Спартак»?
– Я бы навряд ли принял предложение «Спартака». Я играл в тех командах, которые бы меня не поняли. Антону желаю удачи, он большой молодец. У него тернистый путь, но каждый сам делает свой выбор.
– Даже тренером в «Спартак» бы не пошли?
– Провокационные вопросы. Если я играть не пойду, то и тренировать не пойду.
- Панченко входит в тренерский штаб «Динамо-2».
- Кирилл выступал за «Динамо», ЦСКА.
- Заболотный пришел в «Спартак» свободным агентом.
Источник: «Матч ТВ»