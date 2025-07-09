Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Панченко: «Я бы не пошел в «Спартак»

9 июля, 21:20
22

Бывший форвард сборной России Кирилл Панченко заявил, что не перешел бы в «Спартак».

Антон Заболотный перешел в «Спартак» в 34 года. Не кажется, что рано закончили и вас бы тоже позвали в «Спартак»?

– Я бы навряд ли принял предложение «Спартака». Я играл в тех командах, которые бы меня не поняли. Антону желаю удачи, он большой молодец. У него тернистый путь, но каждый сам делает свой выбор.

– Даже тренером в «Спартак» бы не пошли?

– Провокационные вопросы. Если я играть не пойду, то и тренировать не пойду.

  • Панченко входит в тренерский штаб «Динамо-2».
  • Кирилл выступал за «Динамо», ЦСКА.
  • Заболотный пришел в «Спартак» свободным агентом.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак» 2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Панченко Кирилл
Рекомендуем
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1752091324
«Я бы не пошел в «Спартак» - Да вот только не зовут же паразиты !!!)))
Ответить
alefreddy
1752095444
да кому ты нужен был с твоей игрой
Ответить
илья 009
1752097520
Спитое лицо ...никому не нужный игрочишка и теперь тренеришка...говорить , что не пошел когда тебя и не звали...смешно.
Ответить
zigbert
1752118388
Никто по этому поводу не расстроится.
Ответить
Прокс
1752123874
Никто не пойдёт в этот антинародный недоклуб,станок и то заржевеет и уйдёт и этот клубочек распустят,и страна вздохнет спокойно!!!
Ответить
rash1959
1752127377
"Я играл в тех командах, которые бы меня не поняли". Это мусора в фнл, мордовия, томь и пр. у коней в стойле год простоял. Это они не поймут? Чмо колхозное.
Ответить
Good_win
1752128580
а кто вообще сказал, что второсортный мусор позвали бы в Спартак... даже газон удобрять, - нужна компетенция... пусть мусорок в мусорку просится, ну или в бом.жарню - его уровень
Ответить
FFR
1752128908
А тебя никто не стал бы звать в Спартак.
Ответить
andr45
1752128950
ЗВЕЗДНЫЙ ПАНЧЕНКО 6 августа 2020 года перешёл в «Тамбов», подписав контракт на три года. За клуб провёл 10 матчей и забил один гол, покинув его 11 октября 2020 года. 11 октября 2020 года перешёл в тульский «Арсенал», заключив двухлетний контракт. Покинул клуб 13 июля 2023 года. 13 июля 2023 года перешёл в подмосковные «Химки».
Ответить
АК 68
1752131767
Игрок уровня 2-ой лиги, вечный лавочник, засветившийся где-то наверху только благодаря папе - агенту. Спартак - да о чём вы? Если только костромской или тамбовский.
Ответить
Главные новости
«Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости
01:29
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
2
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
35
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 