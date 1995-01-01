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    Журналист Алексеев: Панченко интересуются в Турции и США

    Форвард Кирилл Панченко может продолжить карьеру за границей.

    По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, к футболисту проявляют высокий интерес в чемпионате Турции и МЛС. Кроме того, к Панченко присматриваются и российские клубы.

    Сегодня «Динамо» объявило об уходе группы игроков, среди которых и 30-летний нападающий.

    • Панченко перешел в «Динамо» из ЦСКА в 2016 году.
    • Он провел за клуб 103 матча, забив 37 мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал

    Болельщик «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 3,5 тысячи подписчиков.

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