Журналист Алексеев: Панченко интересуются в Турции и США

Форвард Кирилл Панченко может продолжить карьеру за границей.
По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, к футболисту проявляют высокий интерес в чемпионате Турции и МЛС. Кроме того, к Панченко присматриваются и российские клубы.
Сегодня «Динамо» объявило об уходе группы игроков, среди которых и 30-летний нападающий.
- Панченко перешел в «Динамо» из ЦСКА в 2016 году.
- Он провел за клуб 103 матча, забив 37 мячей.
Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева
Болельщик «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 3,5 тысячи подписчиков.