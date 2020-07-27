Журналист Алексеев: Панченко интересуются в Турции и США

Форвард Кирилл Панченко может продолжить карьеру за границей.

По информации обозревателя «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, к футболисту проявляют высокий интерес в чемпионате Турции и МЛС. Кроме того, к Панченко присматриваются и российские клубы.

Сегодня «Динамо» объявило об уходе группы игроков, среди которых и 30-летний нападающий.