«У нас есть проблемы, но мы их решаем». В «Тамбове» ответили на претензии Панченко

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал высказывание нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко о том, что он не получал зарплату в тамбовской команде.
«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем», — сказал Худяков.
- «Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате.
- В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
- В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».
Источник: Sport24