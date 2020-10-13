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    «У нас есть проблемы, но мы их решаем». В «Тамбове» ответили на претензии Панченко

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал высказывание нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко о том, что он не получал зарплату в тамбовской команде.

    «У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем», — сказал Худяков.

    • «Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате.
    • В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
    • В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».

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    Источник: Sport24

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