«У нас есть проблемы, но мы их решаем». В «Тамбове» ответили на претензии Панченко

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал высказывание нападающего тульского «Арсенала» Кирилла Панченко о том, что он не получал зарплату в тамбовской команде.

«У нас была задержка зарплаты, да. Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы. Думаю, сейчас у всех клубов из нижней восьмерки проблемы. Всем тяжело. У нас есть проблемы, но мы их решаем», — сказал Худяков.