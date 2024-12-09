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    • «Наша будущая звезда»: Панченко назвал лучшего форварда России

    «Наша будущая звезда»: Панченко назвал лучшего форварда России

    Нападающий «Химок» Кирилл Панченко уверен, что Константин Тюкавин является лучшим форвардом страны.

    «На мой взгляд, Константин – номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я еще играл за «Динамо», он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает. Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», – сказал Панченко.

    • Тюкавин вчера забил 2 гола и сделал 1 ассист в матче с «Химками».
    • На счету форварда «Динамо» 7 голов в 18 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2024 11:31
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    Комментарии (6)
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    Plyash
    1733733407
    Смотри не сглазь,много таких было,посильней Тюкавина начинали,к примеру Бузникин,Сычёв... Да как-то в середняки скатились.
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    Интерес
    1733737504
    Старик Кирюша нас заметил,и чем-то пОходя пометил.
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    andr45
    1733738668
    Сколько же звезд развелось - Тюкавин, Батраков, Глушенков, ... А, если сюда прибавить гениального самородка ПЕРДО, то получается, что это не чемпионат России, а латиноамериканская фиеста талантов)
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    Виктор56--google
    1733746478
    В Европу Тюкавина возьмут, а деньги не заплатят
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