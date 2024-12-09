«Наша будущая звезда»: Панченко назвал лучшего форварда России

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко уверен, что Константин Тюкавин является лучшим форвардом страны.

«На мой взгляд, Константин – номер один в плане форвардов у нас в стране. Я его знаю очень давно, с малых лет. Когда я еще играл за «Динамо», он был в академии, сразу был виден талант. Сейчас он это показывает. Желаю ему прогресса и всего самого наилучшего, чтобы травмы обходили стороной. Я уверен, это наша будущая звезда», – сказал Панченко.