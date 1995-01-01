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    Щенников, Набабкин, Дзагоев сыграют с первых минут у ЦСКА; Рыжиков, Карасев, Панченко – в старте «Тамбова»

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Тамбовом».

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Сигурдссон.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 18:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9266

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну все понятно Влашич на продажу и не зачем его под пули подставлять, Чалов на травме, Адольф в запасе и так что все норм, тем более соперник не сильнее Химок

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      Рейтинг: +12358

      vladimir-7 2 часа назад

      Что-то с Ганчаренко происходит, такой состав придумать сложно.

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      Рейтинг: +7511

      paracetamol > vladimir-7 1 час назад

      Крыша едет после 0-4 от Зенита.

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      Рейтинг: +118

      Эмом 2 часа назад

      таким составом будем проигрывать к перерыву.

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