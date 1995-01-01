Щенников, Набабкин, Дзагоев сыграют с первых минут у ЦСКА; Рыжиков, Карасев, Панченко – в старте «Тамбова»

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между ЦСКА и «Тамбовом».

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Сигурдссон.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасeв, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 18:00 по Москве.