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Кирилл Панченко
Статистика
Кирилл Панченко - статистика
Завершил карьеру
16 октября 1989 (36)
#8 | Нападающий
185 см | 83 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Урал
1 : 1
27.11.2024
Химки
Был в запасе
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
2 : 0
23.10.2024
Химки
1' - 77'
Россия. Кубок, 5 тур
Химки
2 : 2
02.10.2024
Ростов
1' - 90'
81'
Россия. Кубок, 4 тур
Химки
1 : 5
19.09.2024
Локомотив
1' - 90'
90'
Россия. Кубок, 3 тур
Локомотив
4 : 0
28.08.2024
Химки
68' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Химки
1 : 0
31.07.2024
Оренбург
1' - 55'
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