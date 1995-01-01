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    Панченко: «Не получил в «Тамбове» ни копейки»

    Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко рассказал о финансовых трудностях в «Тамбове».

    – По моей информации, в «Тамбове» вы вообще не получили ни копейки. Это так?

    – Это правда. Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются.

    – Футболисты клуба даже написали письмо на имя губернатора области, чтобы ситуация разрешилась. Почему там нет вашей подписи?

    – Естественно, я слышал эти разговоры. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать, – сказал Панченко в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате.
    • В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
    • В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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