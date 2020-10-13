Панченко: «Не получил в «Тамбове» ни копейки»

Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко рассказал о финансовых трудностях в «Тамбове».

– По моей информации, в «Тамбове» вы вообще не получили ни копейки. Это так?

– Это правда. Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются.

– Футболисты клуба даже написали письмо на имя губернатора области, чтобы ситуация разрешилась. Почему там нет вашей подписи?

– Естественно, я слышал эти разговоры. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации. Я не успел погрузиться в детали, достаточно времени провести в команде, чтобы что-то требовать, – сказал Панченко в интервью «Спорт-Экспрессу».