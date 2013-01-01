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    Паршивлюк, Варела, Терехов – в основе «Динамо» на матч с «Арсеналом»; Рассказов, Ломовицкий, Панченко сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов, Фомин, Грулeв, Лесовой, Шиманьски, Моро.

    Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Карапузов, Школик, Захарян, Комличенко, Тюкавин, Н'Жье.

    «Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Кадири, К. Кангва, Панченко.

    Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Ткачeв, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалeв, Луценко, Аджоев, Минаев.

    Встреча на московской «ВТБ Арене» начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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