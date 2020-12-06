Паршивлюк, Варела, Терехов – в основе «Динамо» на матч с «Арсеналом»; Рассказов, Ломовицкий, Панченко сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Терехов, Фомин, Грулeв, Лесовой, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Карапузов, Школик, Захарян, Комличенко, Тюкавин, Н'Жье.

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Чаушич, Костадинов, Кадири, К. Кангва, Панченко.

Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Ткачeв, Э. Кангва, Хлусевич, Громыко, Ковалeв, Луценко, Аджоев, Минаев.

Встреча на московской «ВТБ Арене» начнется в 16:30 по Москве.