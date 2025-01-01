Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-игрок сборной России Панченко ответил на вопрос о завершении карьеры

    Экс-игрок сборной России Панченко ответил на вопрос о завершении карьеры

    Нападающий Кирилл Панченко сообщил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

    «Я сейчас не в России. Карьеру пока не собираюсь заканчивать. Все ответы по будущему – после праздников», – сказал Панченко.

    • 35-летний Панченко расторг контракт с «Химками» в конце декабря.
    • В этом сезоне он сыграл за подмосковную команду в 13 встречах, отметился 3 передачами.
    • Панченко становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Также играл в РПЛ за «Мордовию», «Томь», «Динамо», «Тамбов» и «Арсенал», провел 1 матч за сборную России.

    Новости по теме
    «Химки» расторгли контракт с экс-нападающим сборной России
    «Химки» расстались с экс-футболистом ЦСКА и сборной России 6
    «Химки» запланировали зимнюю распродажу игроков 2
    Источник: Odds.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2025 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zigbert
    1735800013
    Может и пригодится ещё где нибудь в первой лиге. Настырный не выбить его из седла.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 