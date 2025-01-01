Экс-игрок сборной России Панченко ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий Кирилл Панченко сообщил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.
«Я сейчас не в России. Карьеру пока не собираюсь заканчивать. Все ответы по будущему – после праздников», – сказал Панченко.
- 35-летний Панченко расторг контракт с «Химками» в конце декабря.
- В этом сезоне он сыграл за подмосковную команду в 13 встречах, отметился 3 передачами.
- Панченко становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА. Также играл в РПЛ за «Мордовию», «Томь», «Динамо», «Тамбов» и «Арсенал», провел 1 матч за сборную России.