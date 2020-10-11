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  • «Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате

«Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате

11 октября 2020, 01:42
3

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал уход в «Арсенал» нападающего Кирилла Панченко.

«Решение отпустить Панченко – это, в том числе, разгрузка зарплатной ведомости клуба. Игроку поступило предложение. Я тоже Кирилла понимаю, ему 30 лет, хочется стабильности.

Скажу так: когда Кирилл к нам приходил, мы заключили договоренность – если ему поступит предложение, которое ему выгодно, он уйдет свободно. Он хорошо отыграл 10 туров, а мы свои обязательства привыкли выполнять.

Никто, конечно, от Кирилла не хотел отказываться. Ни я, ни тренерский штаб... Без него будет гораздо сложнее», – сказал Худяков.

  • В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
  • В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».

В «Тамбове» подтвердили уход Панченко и подписание Шахова

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов Арсенал Панченко Кирилл
Комментарии (3)
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Dr.Metal
1602406009
А когда были зарплату не обсуждали чтоли? Что за бред?
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zigbert
1602422699
Решили укреплять защитные линии.
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16tambov36
1602434819
на поле ничего не показал,хоть зарплату отбили трансфером его
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