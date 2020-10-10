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    «Тамбов» отпустил Панченко в «Арсенал», чтобы сэкономить на его зарплате

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал уход в «Арсенал» нападающего Кирилла Панченко.

    «Решение отпустить Панченко – это, в том числе, разгрузка зарплатной ведомости клуба. Игроку поступило предложение. Я тоже Кирилла понимаю, ему 30 лет, хочется стабильности.

    Скажу так: когда Кирилл к нам приходил, мы заключили договоренность – если ему поступит предложение, которое ему выгодно, он уйдет свободно. Он хорошо отыграл 10 туров, а мы свои обязательства привыкли выполнять.

    Никто, конечно, от Кирилла не хотел отказываться. Ни я, ни тренерский штаб... Без него будет гораздо сложнее», – сказал Худяков.

    • В этом сезоне Панченко забил два гола и сделал один ассист в 11 матчах.
    • В «Тамбов» он перешел бесплатно 6 августа из «Динамо».

    В «Тамбове» подтвердили уход Панченко и подписание Шахова

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    Источник: «Р-Спорт»

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