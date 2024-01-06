Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Панченко – об отъезде Захаряна в Европу: «А для чего в России оставаться?»

    Панченко – об отъезде Захаряна в Европу: «А для чего в России оставаться?»

    Нападающий «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал летний отъезд Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    «Александр Головин в этом сезоне выступает выше всяких похвал. Он большой молодец, я считаю, что он нашeл свою команду. Теперь главное не сбавлять обороты и не снижать требования к себе, ему ещe есть куда расти.

    С Головиным мы вместе поиграть успели, а Арсена Захаряна я помню ещe маленьким в «Динамо». Ему, конечно, тоже нужно пожелать удачи, он настоящий профессионал и очень перспективный футболист.

    Правильно ли Захарян сделал, что так рано уехал в Европу? А для чего нужно было здесь оставаться? Человек уже вырос и несколько сезонов показывал очень зрелищную игру. Он большой молодец, что решился уехать и попробовать себя в Европе», – сказал Панченко.

    • «Сосьедад» заплатил за Арсена 13 миллионов евро.
    • У него в сезоне 18 матчей, 1 ассист.
    • Головин – лучший игрок «Монако» в 1-й части сезона.

    Новости по теме
    В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
    Захарян оценил выступление «Динамо» в этом сезоне
    Захарян рассказал, от чего кайфует в «Сосьедаде» 6
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2024 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704555115
    Логика "испугавшихся", которые рванули через верхний ларс 2года назад.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+