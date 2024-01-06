Панченко – об отъезде Захаряна в Европу: «А для чего в России оставаться?»

Нападающий «Химок» Кирилл Панченко прокомментировал летний отъезд Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Александр Головин в этом сезоне выступает выше всяких похвал. Он большой молодец, я считаю, что он нашeл свою команду. Теперь главное не сбавлять обороты и не снижать требования к себе, ему ещe есть куда расти.

С Головиным мы вместе поиграть успели, а Арсена Захаряна я помню ещe маленьким в «Динамо». Ему, конечно, тоже нужно пожелать удачи, он настоящий профессионал и очень перспективный футболист.

Правильно ли Захарян сделал, что так рано уехал в Европу? А для чего нужно было здесь оставаться? Человек уже вырос и несколько сезонов показывал очень зрелищную игру. Он большой молодец, что решился уехать и попробовать себя в Европе», – сказал Панченко.