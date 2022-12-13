«Торпедо» хочет усилиться экс-форвардом ЦСКА и «Динамо»

Нападающий тульского «Арсенала» Кирилл Панченко заинтересовал «Торпедо».

Московский клуб хочет усилить атаку перед второй частью сезона. 33-летний экс-футболист ЦСКА и «Динамо» – один из кандидатов.

При этом «Арсенал» не собирается отпускать форварда, надеясь, что он поможет команде вернуться в РПЛ.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в Премьер-лиге после 17 туров.

В этом сезоне Панченко забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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