РПЛ. «Арсенал» под руководством экс-динамовца Подпалого в меньшинстве всухую победил «Динамо»

«Арсенал» прервал серию из пяти поражений подряд и победил в Москве «Динамо». 13-й гол в сезоне РПЛ забил нападающий Евгений Луценко, до лета 2019 выступавший за динамовцев.

С 34-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Туляки поднялись на десятое место в турнирной таблице.

После игры болельщики «Динамо» поддержали футболистов кричалкой: «Соберитесь и побеждайте». Об этом сообщил журналист Александр Боярский в телеграме.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 17.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 46), Скопинцев (Карапузов, 78), Ордец, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо (Рауш, 61), Нойштедтер (Панченко, 66), Комличенко, Игбун, Филипп.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов (Довбня, 46), Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Пантелеев, 73), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Лесовой (Ковалев, 85), Костадинов, Луценко (Минаев, 73).

Предупреждения: Юсупов, 38; Игбун, 51 – Комбаров, 19; Альварес, 28; Костадинов, 36; Лесовой, 81; Хлусевич, 85; Минаев, 90+1; Шамов, 90+3.

Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ