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    РПЛ. «Арсенал» под руководством экс-динамовца Подпалого в меньшинстве всухую победил «Динамо»

    «Арсенал» прервал серию из пяти поражений подряд и победил в Москве «Динамо». 13-й гол в сезоне РПЛ забил нападающий Евгений Луценко, до лета 2019 выступавший за динамовцев.

    С 34-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Туляки поднялись на десятое место в турнирной таблице.

    После игры болельщики «Динамо» поддержали футболистов кричалкой: «Соберитесь и побеждайте». Об этом сообщил журналист Александр Боярский в телеграме.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 17.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 46), Скопинцев (Карапузов, 78), Ордец, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо (Рауш, 61), Нойштедтер (Панченко, 66), Комличенко, Игбун, Филипп.

    «Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов (Довбня, 46), Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Пантелеев, 73), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Лесовой (Ковалев, 85), Костадинов, Луценко (Минаев, 73).

    Предупреждения: Юсупов, 38; Игбун, 51 – Комбаров, 19; Альварес, 28; Костадинов, 36; Лесовой, 81; Хлусевич, 85; Минаев, 90+1; Шамов, 90+3.

    Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2571

      пряник929 15 минут назад

      В Арсенале впервые выставили боевой состав, так держать!!!Луценко и Шамов тяните всех к 5 победам подряд!

      0
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      Рейтинг: +6114

      paracetamol 49 минут назад

      Сменили тренера и пошло... Плавить больше некого!

      1
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      Рейтинг: +1495

      evgevg13 52 минуты назад

      Динамо- разочарован- позор....

      0
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      Рейтинг: +1208

      Sviro 1 час назад

      С победой, Арсенал!! Вот что значит вовремя сменить тренера. Наши "рукамиводители" дождались пока бомжович опустит Крыс ниже плинтуса с гарантией нескорого подъёма.

      1
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      Рейтинг: +4085

      Рубинище 2 часа назад

      за полтора тайма забить не смочь? в большинстве?. дома.

      2
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      Рейтинг: +107

      Kurt Angel > Рубинище 2 часа назад

      ну что-то похожее было и против Рубина в первом круге. Тгда тоже в большинстве играли. Весь матч "пытались" атаковать. А Рубин победил

      1
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      Рейтинг: +4085

      Рубинище > Kurt Angel 1 час назад

      Там первые игры ещё, состав новый, как то можно ещё понять..хотя в Рубине одна молодёжь была 18-20лет..помню тот матч ага..сработало футбольное правило..

      1
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      Рейтинг: +107

      Kurt Angel > Рубинище 57 минут назад

      а тут не первые игры? Про перерыв недавний напомню )

      0
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      Рейтинг: +4085

      Рубинище > Kurt Angel 49 минут назад

      тут состав уже притёрся др. к др. в этом плане.

      0
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      Рейтинг: +107

      Kurt Angel 2 часа назад

      Арсенал с победой. Всё честно. Женька Луценко молодец
      Скорее б сезон закончился и всякий неликвид от нас ушел

      2
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      Рейтинг: +4111

      vladik12 2 часа назад

      Дело, походу, не в судьях. Да, Кирилл?

      0
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      Рейтинг: +10501

      Garrincha58 2 часа назад

      а Орлов оказался прав Новиков никакой

      5
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      Рейтинг: +40025

      portero 2 часа назад

      ай молодцы Арсенал!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10501

      Garrincha58 2 часа назад

      Динамо в своём привычном репертуаре,гонору много,а толку мало

      5
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