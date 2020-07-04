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  • РПЛ. «Арсенал» под руководством экс-динамовца Подпалого в меньшинстве всухую победил «Динамо»

РПЛ. «Арсенал» под руководством экс-динамовца Подпалого в меньшинстве всухую победил «Динамо»

4 июля 2020, 18:24
20

«Арсенал» прервал серию из пяти поражений подряд и победил в Москве «Динамо». 13-й гол в сезоне РПЛ забил нападающий Евгений Луценко, до лета 2019 выступавший за динамовцев.

С 34-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве. Туляки поднялись на десятое место в турнирной таблице.

После игры болельщики «Динамо» поддержали футболистов кричалкой: «Соберитесь и побеждайте». Об этом сообщил журналист Александр Боярский в телеграме.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 17.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 46), Скопинцев (Карапузов, 78), Ордец, Юсупов (Хильмарк, 46), Жоаозиньо (Рауш, 61), Нойштедтер (Панченко, 66), Комличенко, Игбун, Филипп.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Денисов (Довбня, 46), Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачeв (Пантелеев, 73), Ломовицкий (Хлусевич, 83), Лесовой (Ковалев, 85), Костадинов, Луценко (Минаев, 73).

Предупреждения: Юсупов, 38; Игбун, 51 – Комбаров, 19; Альварес, 28; Костадинов, 36; Лесовой, 81; Хлусевич, 85; Минаев, 90+1; Шамов, 90+3.

Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Подпалый Сергей
Комментарии (20)
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Garrincha58
1593876499
Динамо в своём привычном репертуаре,гонору много,а толку мало
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portero
1593876537
ай молодцы Арсенал!!!!
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Garrincha58
1593876550
а Орлов оказался прав Новиков никакой
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Kurt Angel
1593876788
Арсенал с победой. Всё честно. Женька Луценко молодец Скорее б сезон закончился и всякий неликвид от нас ушел
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Рубинище
1593876956
за полтора тайма забить не смочь? в большинстве?. дома.
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Sviro
1593882358
С победой, Арсенал!! Вот что значит вовремя сменить тренера. Наши "рукамиводители" дождались пока бомжович опустит Крыс ниже плинтуса с гарантией нескорого подъёма.
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evgevg13
1593883964
Динамо- разочарован- позор....
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paracetamol
1593884143
Сменили тренера и пошло... Плавить больше некого!
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alex1951
1593888570
Динамо ,не динамь своих болел.....ты вгоняешь в ступор, своей игрой.....
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zigbert
1593939409
Неожиданный результат. Смена тренера пошла Арсеналу на пользу.
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