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Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Динамо - Арсенал

04.07.2020, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 26 тур Динамо - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
12 июля, пятница 20:00 Арсенал 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Динамо 3:3 Арсенал
1 тур
29 июля, воскресенье 16:30 Арсенал 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 16:30 Динамо 2:1 Арсенал
10 тур
15 сентября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 18:30 Динамо 2:2 Арсенал
4 тур
17 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 июля 2020, 18:24

    В десятером Арсенал обыграл беззубых динамиков............

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 4 июля 2020, 18:21

    Противно нахер смотреть на их "старания". Пешеходы

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 4 июля 2020, 18:19

    Ага. Новикову непонятно чего не хватает на поле. Отвечу : игрока под номером 10. Ибо то непонятное ходит и ничего не делает. На него мяч переводят и все.. У ЦСКА Обляков.у нас Игбун

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 4 июля 2020, 17:42

    какой же Игбун никчемный...убирайте его в его такую же Уфу обратно уже

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 июля 2020, 17:35

    Тяжко будет Арсеналу во 2-м тайме в десятером....

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 4 июля 2020, 17:35

    Очередной ляп Мороза, инертность Игбуна. Комличенко чет незаметен. Филипп только активно может обижаться. Жозик ошибается часто. ЧТо не очень то привычно
    Ну и Луценко красава.Как же жалел, что Женька ушел от нас(

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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 4 июля 2020, 17:06

    Ого! От Игбуна впервые маленькая польза.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 4 июля 2020, 16:23

    Интересно, ни трансляции по Бомбардиру, ни по Матч-ТВ игру не
    освещают. Понятно, что руководству Матч-ТВ деньги затмили всё,
    а вот Бомбардуру-то, что, комментаторы продолжают отдыхать?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 4 июля 2020, 16:56

    Не плохо освещают на kulichki.net
    https://football.kulichki.net/trans/2020/14747.htm

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 4 июля 2020, 17:56

    Спасибо!

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