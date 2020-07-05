Динамо - Арсенал

В десятером Арсенал обыграл беззубых динамиков............
|1 тур
|12 июля, пятница
|20:00
|Арсенал
|1:1
|Динамо
|30 тур
|26 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|3:3
|Арсенал
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|16:30
|Арсенал
|0:0
|Динамо
|24 тур
|31 марта, суббота
|16:30
|Динамо
|2:1
|Арсенал
|10 тур
|15 сентября, пятница
|19:30
|Арсенал
|1:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Противно нахер смотреть на их "старания". Пешеходы
Ага. Новикову непонятно чего не хватает на поле. Отвечу : игрока под номером 10. Ибо то непонятное ходит и ничего не делает. На него мяч переводят и все.. У ЦСКА Обляков.у нас Игбун
какой же Игбун никчемный...убирайте его в его такую же Уфу обратно уже
Очередной ляп Мороза, инертность Игбуна. Комличенко чет незаметен. Филипп только активно может обижаться. Жозик ошибается часто. ЧТо не очень то привычно
Ну и Луценко красава.Как же жалел, что Женька ушел от нас(
Ого! От Игбуна впервые маленькая польза.
Интересно, ни трансляции по Бомбардиру, ни по Матч-ТВ игру не
освещают. Понятно, что руководству Матч-ТВ деньги затмили всё,
а вот Бомбардуру-то, что, комментаторы продолжают отдыхать?
Не плохо освещают на kulichki.net
https://football.kulichki.net/trans/2020/14747.htm
Спасибо!