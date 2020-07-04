Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Арсенал
Динамо - Арсенал: обзор матча 04 июля 2020
Динамо
04.07.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
17'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
Е. Шамов
90'
+1
Желтая карточка
Р. Минаев
85'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
85'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Д. Лесовой
83'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
А. Ломовицкий
81'
Желтая карточка
Д. Лесовой
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Скопинцев
78'
73'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
С. Ткачев
73'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Е. Луценко
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Нойштедтер
66'
Замена
К. Рауш
️️️️
Жоаозиньо
61'
Желтая карточка
С. Игбун
51'
46'
Замена
А. Довбня
️️️️
А. Денисов
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
А. Соснин
️️️️
Г. Морозов
46'
Желтая карточка
А. Юсупов
38'
36'
Желтая карточка
Г. Костадинов
34'
Вторая желтая
К. Комбаров
28'
Желтая карточка
В. Альварес
19'
Желтая карточка
К. Комбаров
17'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Пас отдал
Д. Лесовой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Арсенал
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-1-2-3
1
Шунин
7
Скопинцев
44
Рыков
18
Ордец
18
Морозов
33
Нойштедтер
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
44
Игбун
26
Филипп
27
Комличенко
4-3-2-1
50
Шамов
9
Комбаров
71
Денисов
6
Беляев
27
Альварес
70
Костадинов
11
Ткачев
88
Лесовой
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
48
Луценко
7
Скопинцев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Скопинцев
22
Жоаозиньо
34
Рауш
34
Рауш
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
7
Хильемарк
7
Хильемарк
4
Юсупов
18
Морозов
23
Соснин
23
Соснин
18
Морозов
33
Нойштедтер
8
Панченко
8
Панченко
33
Нойштедтер
71
Денисов
56
Довбня
56
Довбня
71
Денисов
11
Ломовицкий
26
Хлусевич
26
Хлусевич
11
Ломовицкий
11
Ткачев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
11
Ткачев
88
Лесовой
17
Ковалев
17
Ковалев
88
Лесовой
48
Луценко
77
Минаев
77
Минаев
48
Луценко
Остались в запасе
Динамо
Арсенал
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
19
Ламек Банда
ПВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Максим Володько
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Динамо - Арсенал
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Арсенал
Мостовой упрекнул Мусаева за ничью «Краснодара» с «Динамо»: «Что мешало победить?»
16:47
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
7
Мостовой упрекнул Мусаева за ничью «Краснодара» с «Динамо»: «Что мешало победить?»
16:47
Букмекеры определили фаворита РПЛ после завершения первого круга
14:45
3
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
Кобелев разнес трансферы Карпина в «Динамо»: «Осипенко привозит из игры в игру»
12:24
1
Аршавин оценил удаление Осипенко
11:58
7
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+