Тренер «Арсенала» Подпалый – о победе над «Динамо»: «Ребята показали характер, чего не хватало в предыдущих играх»

Сергей Подпалый, тренер «Арсенала», подвел итог матча 26-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). С 34-й минуты туляки играли в меньшинстве.

«Мы очень довольны этой победой, она была очень нужна, учитывая всю обстановку. Ребята приложили максимум усилий, выложились и заслуженно победили. Ребята показали характер, чего не хватало в предыдущих играх. То, что они умеют играть, мы уже сказали им об этом. Раньше не хватало проявления бойцовских качеств.

В перерыве матча нам было важно перестроиться, у нас был удален защитник, а у нас с этим проблемы. Пришлось передвинуть крайних полузащитников, опустить их ниже. Мы стали играть по схеме 5-3-1. Самым главным было насытить центральную зону, не проигрывать подборы. В принципе, у нас неплохо получалось», – цитирует Подпалого «Р-Спорт».