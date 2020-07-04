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  • Тренер «Арсенала» Подпалый – о победе над «Динамо»: «Ребята показали характер, чего не хватало в предыдущих играх»

Тренер «Арсенала» Подпалый – о победе над «Динамо»: «Ребята показали характер, чего не хватало в предыдущих играх»

4 июля 2020, 21:52
2

Сергей Подпалый, тренер «Арсенала», подвел итог матча 26-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). С 34-й минуты туляки играли в меньшинстве.

«Мы очень довольны этой победой, она была очень нужна, учитывая всю обстановку. Ребята приложили максимум усилий, выложились и заслуженно победили. Ребята показали характер, чего не хватало в предыдущих играх. То, что они умеют играть, мы уже сказали им об этом. Раньше не хватало проявления бойцовских качеств.

В перерыве матча нам было важно перестроиться, у нас был удален защитник, а у нас с этим проблемы. Пришлось передвинуть крайних полузащитников, опустить их ниже. Мы стали играть по схеме 5-3-1. Самым главным было насытить центральную зону, не проигрывать подборы. В принципе, у нас неплохо получалось», – цитирует Подпалого «Р-Спорт».

  • «Динамо» в РПЛ идет восьмым.
  • «Арсенал» занимает десятое место.
  • Подпалый пришел в команду на этой неделе.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Подпалый Сергей
Комментарии (2)
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Kurt Angel
1593891130
и характер в предыдущих играх был, не гони Динамо сегодня вообще никакое было, к сожалению. Комличенко гулял, Филиппа не видно. Игбун ...без комментариев. Один Скопинцев носился.
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paracetamol
1593891999
Молодцы тамбовцы!
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