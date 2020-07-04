«СЭ»: Кирилла Комбарова могут дисквалифицировать на несколько матчей

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме за вторую желтую карточку удален защитник гостей Кирилл Комбаров.

Уходя с поля, Комбаров с прикрытым ладонью ртом сказал несколько оскорбительных фраз в адрес судей, предполагает «Спорт-Экспресс». Если главный арбитр внесет в протокол информацию о нецензурных высказываниях игрока по отношению к рефери, то Комбарова могут дисквалифицировать на несколько встреч.