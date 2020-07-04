«СЭ»: Кирилла Комбарова могут дисквалифицировать на несколько матчей

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме за вторую желтую карточку удален защитник гостей Кирилл Комбаров.
Уходя с поля, Комбаров с прикрытым ладонью ртом сказал несколько оскорбительных фраз в адрес судей, предполагает «Спорт-Экспресс». Если главный арбитр внесет в протокол информацию о нецензурных высказываниях игрока по отношению к рефери, то Комбарова могут дисквалифицировать на несколько встреч.
- Комбаров ранее выступал за «Динамо».
- В сезоне РПЛ защитник провел 18 матчей, сделал три результативные передачи.
- «Арсенал» в случае победы в Москве поднимется на десятое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»