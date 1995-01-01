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    «СЭ»: Кирилла Комбарова могут дисквалифицировать на несколько матчей

    В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». В первом тайме за вторую желтую карточку удален защитник гостей Кирилл Комбаров.

    Уходя с поля, Комбаров с прикрытым ладонью ртом сказал несколько оскорбительных фраз в адрес судей, предполагает «Спорт-Экспресс». Если главный арбитр внесет в протокол информацию о нецензурных высказываниях игрока по отношению к рефери, то Комбарова могут дисквалифицировать на несколько встреч.

    • Комбаров ранее выступал за «Динамо».
    • В сезоне РПЛ защитник провел 18 матчей, сделал три результативные передачи.
    • «Арсенал» в случае победы в Москве поднимется на десятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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