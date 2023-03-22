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  • Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца

22 марта 2023, 13:27

Российский вратарь Никита Хайкин рассказал, почему вернулся в «Буде-Глимт» из «Бристоль Сити».

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чeм не жалею.

Я отдавался на тренировках каждый день и знаю, что за время, проведeнное здесь, вырос как вратарь и как человек. Однако играть в футбол для меня важнее всего, поэтому я и решил покинуть «Бристоль Сити».

Хочу выразить искреннюю благодарность всем в клубе за то, что они приняли меня с распростeртыми объятиями и помогли за короткое время почувствовать себя как дома. Тренеры, персонал и мои товарищи по команде оказали мне невероятную поддержку, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые остались от этого периода.

Также огромное спасибо всем болельщикам, которые оказывали мне поддержку. Я всегда буду с нежностью вспоминать время, проведeнное в «Бристоль Сити», – написал Хайкин в своих соцсетях.

  • Хайкин перешел в «Бристоль» в январе после истечения контракта с «Буде-Глимтом».
  • За два месяца он не провел ни одного матча за клуб из Чемпионшипа.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Чемпионшип Бристоль Сити Буде-Глимт Хайкин Никита
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