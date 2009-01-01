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Англия. Чемпионшип
Команды
Бристоль Сити
Результаты
€ 57 млн
Бристоль Сити - результаты матчей
Бристоль
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Эштон Гэйт
Сайт:
http://www.bcfc.co.uk/
Тренер:
Рой Ходжсон
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Англия. Чемпионшип. 2026/2027
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Кубок. 2025/2026
Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Чемпионшип. 2025/2026
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Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Чемпионшип. 2024/2025
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Англия. Чемпионшип. 2020/2021
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Англия. Кубок лиги. 2019/2020
Англия. Чемпионшип. 2019/2020
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Англия. Кубок Лиги. 2017/2018
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Англия. Кубок Лиги. 2016/2017
Англия. Чемпионшип. 2016/2017
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Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Чемпионшип. 2015/2016
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Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
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Англия. Чемпионшип. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Англия. Чемпионшип. 2010/2011
Англия. Кубок. 2009/2010
Англия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Саутгемптон
4 : 1
Бристоль Сити
05.09 | 17:00
Бернли
1 : 2
Бристоль Сити
01.09 | 21:45
Престон
1 : 3
Бристоль Сити
29.08 | 17:00
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
22.08 | 14:30
Бирмингем Сити
2 : 2
Бристоль Сити
15.08 | 17:00
Бристоль Сити
0 : 2
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