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    Бристоль Сити - результаты

    Город Бристоль
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.bcfc.co.uk/
    Стадион Эштон Гэйт
    Тренер Найджел Пирсон
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    34 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:0 Халл Сити
    33 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Сандерленд 1:1 Бристоль Сити
    32 тур
    		15 февраля, среда 22:45 Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик
    31 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити
    30 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Престон 1:2 Бристоль Сити
    28 тур
    		21 января, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:1 Блэкберн
    27 тур
    		14 января, суббота 18:00 Бристоль Сити 4:2 Бирмингем Сити
    26 тур
    		1 января, воскресенье 18:00 Ковентри 1:1 Бристоль Сити
    25 тур
    		29 декабря, четверг 22:45 Миллуолл 0:0 Бристоль Сити
    24 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Бристоль Сити 0:2 Вест Бромвич
    23 тур
    		17 декабря, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:2 Сток Сити
    22 тур
    		10 декабря, суббота 15:30 Ротерхэм 1:3 Бристоль Сити
    21 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Бристоль Сити 0:0 Уотфорд
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Бристоль Сити
    19 тур
    		1 ноября, вторник 23:00 Бристоль Сити 0:1 Шеффилд Юнайтед
    18 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Бристоль Сити 1:1 Суонси
    17 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Рединг 2:0 Бристоль Сити
    16 тур
    		18 октября, вторник 22:00 Вест Бромвич 0:2 Бристоль Сити
    15 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:2 Миллуолл
    9 тур
    		12 октября, среда 21:45 Бристоль Сити 2:1 Престон
    14 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Бирмингем Сити 3:0 Бристоль Сити
    13 тур
    		4 октября, вторник 21:45 Бристоль Сити 0:0 Ковентри
    12 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:2 Куинз Парк Рейнджерс
    11 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Бернли 2:1 Бристоль Сити
    10 тур
    		14 сентября, среда 21:45 Норвич Сити 3:2 Бристоль Сити
    8 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Блэкберн 2:3 Бристоль Сити
    7 тур
    		31 августа, среда 21:45 Бристоль Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун
    6 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Блэкпул 3:3 Бристоль Сити
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 14:00 Бристоль Сити 2:0 Кардифф
    4 тур
    		16 августа, вторник 21:45 Бристоль Сити 2:0 Лутон Таун
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Уиган Атлетик 1:1 Бристоль Сити
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Бристоль Сити 2:3 Сандерленд
    1 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Халл Сити 2:1 Бристоль Сити
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