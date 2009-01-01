Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
7
10
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
19
8
11
14
7
4
2
1
18
8
10
14
7
4
2
1
11
5
6
14
7
4
2
1
10
7
3
14
6
4
1
1
12
8
4
13
7
3
3
1
8
5
3
12
7
3
3
1
5
6
-1
12
6
3
2
1
14
10
4
11
7
2
4
1
10
9
1
10
7
3
1
3
11
11
0
10
6
3
1
2
10
11
-1
10
7
3
0
4
13
13
0
9
6
3
0
3
11
11
0
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
7
2
2
3
10
10
0
8
6
2
2
2
5
6
-1
8
7
2
2
3
7
9
-2
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
7
1
4
2
7
11
-4
7
7
2
1
4
7
12
-5
7
7
0
4
3
7
11
-4
4
7
1
1
5
6
13
-7
4
7
1
0
6
6
13
-7
3
7
0
3
4
8
16
-8
3
Команда
2
3
4
6
7
8
10
11
12
17
19
20
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
4
11
12
4
3
0
1
13
3
10
9
3
3
0
0
9
5
4
9
4
2
2
0
5
1
4
8
4
2
2
0
6
3
3
8
4
2
2
0
3
1
2
8
4
2
1
1
6
5
1
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
4
2
0
2
7
6
1
6
4
2
0
2
5
5
0
6
2
1
1
0
6
3
3
4
3
1
1
1
2
2
0
4
4
1
1
2
4
6
-2
4
3
0
3
0
5
5
0
3
3
0
3
0
4
4
0
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
4
1
0
3
4
8
-4
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
2
4
-2
2
4
0
1
3
3
8
-5
1
Команда
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
6
3
3
8
4
2
1
1
8
7
1
7
4
2
1
1
5
4
1
7
4
2
1
1
8
8
0
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
4
1
2
1
4
7
-3
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
2
5
-3
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
4
1
0
3
6
9
-3
3
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
4
0
1
3
3
7
-4
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
4
0
1
3
4
11
-7
1
3
0
0
3
2
5
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире